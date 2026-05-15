Китай посреща и Путин, но много по-скромно от Тръмп

Посещението на Владимир Путин в Китай вероятно няма да бъде толкова грандиозно, колкото това на Доналд Тръмп в Пекин, съобщават медиите в Хонконг. Според източници, червеният килим няма да бъде разстлан за руския лидер, а оправданието за тази неблагоприятна ситуация за Путин се твърди, че е свързано с по-ранното посещение на американския президент.

Двудневното посещение на американския президент в Китай приключи в петък. Както посрещането, така и сбогуването на Доналд Тръмп бяха пищни - за госта беше разстлан червен килим, десетки деца го приветстваха с цветя и беше изстрелян салют.

Путин също трябва да се срещне скоро с китайския лидер Си Дзинпин. Според контролирания от Китай хонконгски вестник South China Morning Post, посещението му, планирано за 20 май, се очаква да бъде много по-скромно. Говорителят на Путин, Дмитрий Песков, обаче не е потвърдил датата на пристигане. В четвъртък той заяви, че датата ще бъде обявена "в близко бъдеще".

"Посещението е част от рутинните разговори между Москва и Пекин и не се очаква пищен парад или посрещане", съобщава South China Morning Post, позовавайки се на анонимни източници.

Посочената причина е, че "китайските служители са били заети с пътуването на Тръмп".

Вестникът отбелязва, че Си Дзинпин никога не е бил домакин на лидерите на двете сили в един и същи месец, освен на многостранни срещи. Сценарият този месец има за цел да подчертае позицията на Китай като утвърдена сила. По този начин Пекин се стреми да демонстрира, че може ефективно да управлява отношенията с американците и руснаците на фона на нестабилен глобален политически ред.

"След посещението на Путин, Китай ще бъде и първата страна, която ще приеме всичките четирима лидери на останалите постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН в рамките на няколко месеца", пишат хонконгски журналисти.

Междувременно руската страна е публикувала само лаконични изявления по въпроса, поне засега.

"Това посещение се подготвя. Можем да кажем, че подготовката, последните щрихи, вече са завършени. То ще се проведе в близко бъдеще", каза говорителят на Путин Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

Той посочи, че датата на посещението ще бъде обявена едновременно от двете страни.

Според Кремъл, една от темите, които Путин иска да обсъди със Си Дзинпин, е посещението на Тръмп в Пекин. Песков обяви, че лидерите "ще се съсредоточат върху двустранните отношения, като вземат предвид солидната търговия, но ще обсъдят и международни въпроси".