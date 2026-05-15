Димитър Иванов - Капитана: Преминах химиотерапия след операция

Известният вентролог и стендъп комик Димитър Иванов – Капитана сподели в специално видео в социалните мрежи, че се възстановява след хирургична операция, след нея обаче се е наложило да мине и курс на химиотерапия.

Във видеото разказва подробно през какво е преминал и какво му предстои занапред. Обяснява и че това е причината да отмени някои дати от предвиденото турне, както и увереност, че скоро ще го видим отново на сцена.

"Готов съм да споделя какво ми се случи.

Направих всичко възможно да завърша най-голямото си турне до сега но се оказа ,че операцията, не беше достатъчна и се наложи да мина и през химиотерапия която ме извади извън строя. В момента съм някъде към средата на лечението и понеже много хора ме питат как съм, а сега навярно и още повече ще питат… Еми какво да ви кажа… има много тегави дни, има и съвсем нормални дни, има трудни, има и лесни. Има и такива дето се чудя това страничен ефект ли е или е от ЕГН-то 😅 А най-странното, опада ми брадата, а не косата 🤷🏼‍♂️

Всичко това обаче има не една а две положителни страни:

Заради лечението съм влязъл в зверскr режим. Пий вода. Яж, пак пий вода, пак яж. Разходка, пий вода, тренировка, спи, пий вода. Никога не съм живял толкова здравословно.

Разбрах наистина колко много хора имам около себе си. И колко любов мога да получи, когато най-малко очаквам. Не съм го осъзнавал, не съм го допускал а сега го имам

Благодарение на тези хора, реших вместо да се затварям в проблема, да се хвана в ръце и да се върна възможно най-бързо към “нормалното”. Колегите ми от @hashtageventmanagement ми предложиха, ако искам да се включва в лятното турне на Кючуков и Донски... все още обмислям."