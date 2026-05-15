Хванаха нападателя на Ивайло Мирчев, ще го съдят за хулиганство

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишен мъж за извършени хулигански действия и нанасяне на лека телесна повреда, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 14.05.2026 г. около 20,10 - 20.20 часа в гр. София, обвиняемият Д.Д. нанесъл удар с ръка в лицето на И.М., като деянието е извършено по хулигански подбуди.

Освен това Д.Д. е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, по време на движение с управлявания от него лек автомобил марка "Опел" се засилил срещу стоящия на пътното платно И.М., след което рязко натиснал спирачки и го подпрял с предницата на автомобила му.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12 вр. с чл. 130, ал. 2 от НК и за престъпление по чл. 325, ал. 3 вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващия прокурор Д.Д. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.