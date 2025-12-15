IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МОСВ следи качеството на морските води край Ахтопол

Извънреден мониторинг заради плавателния съд “Кайрос”

15.12.2025 | 19:15 ч. 2
БГНЕС

Басейнова дирекция “Черноморски район“ (БДЧР) възложи пробовземане и последващо изследване на морските води в района на Ахтопол. Действията се предприемат във връзка със започналата от Изпълнителна агенция “Морска администрация“ операция по изтегляне на плавателния съд “Кайрос“ към пристанище Бургас, се казва в съобщение от институцията, цитирано от bTV.

Изследванията се извършват по показатели нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Целта е да се проследи евентуални промени в състоянието на морските води по време на протичането на дейностите на море.

Експерти на БДЧР и Регионалната лаборатория – Бургас към ИАОС са на място от 06:30 ч. днес и ще останат в района до приключване на операцията по изтегляне на плавателния съд.

Извънредният мониторинг на морските води в района, който Басейнова дирекция направи след инцидента, не установи замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества – всички отчетени стойности бяха под границите на определяне на използваните методи за изпитване.

Министерството на околната среда и водите продължава да осъществява засилен контрол и наблюдение на състоянието на морските води в Черно море и ще информира своевременно обществеността при установяване на промени в показателите или при наличие на данни за замърсяване.

Кайрос плаввателен съд Ахтопол МОСВ мониторинг морска вода
