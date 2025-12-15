IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Танкерът “Кайрос” тръгна към Бургаския залив

Операцията започна в 09:45 часа тази сутрин

15.12.2025 | 11:21 ч. 1
БГНЕС

Тази сутрин в  09:45ч танкерът “Кайрос” успешно тръгна към Бургаския залив, съобщава БНТ.

Три влекача провлачват 80-хиляди тонния танкер. По-рано с помощта на риболовен кораб, натоварен с 5-тонен авариен морски генератор се възстанови успешно електрозахранването на танкера и хидравличната система сработи.

Лявата и дясната котва също бяха успешно освободени.

Три влекача пътуваха през цялата нощ до Ахтопол, като два от тях дойдоха от Варна, а третият е от Бургас. Часове ще отнеме провлачването му до Бургаския залив.

Очаква се цялата операция да приключи късно вечерта.

Танкерът “Кайрос“ остана на котва край Ахтопол повече от седмица. За безопасното му изтегляне правителството отпусна 1,2 млн. лева, като средствата ще бъдат изискани от корабособственика.

