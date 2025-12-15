17-годишно момиче загина, падайки от четвъртия етаж на блок в Кърджали

Момиче на 17 години от Кърджали загина, падайки от четвъртия етаж на блок в кв.“Възрожденци“.

То е открито пред жилищната сграда рано сутринтта в неделя.

На сигнал на спешния телефон 112 се отзовават екипи на полицията и на Центъра за спешна медицинска помощ.

Спешните медици само констатират смъртта. Това съобщи БНР, като се позова на „Кжбгвести“.

Няма следи от насилие и данни за престъпление. Става дума за нещастен инцидент. Образувано е досъдебно производство.