17-годишно момиче загина, падайки от четвъртия етаж на блок в Кърджали

Няма следи от насилие и данни за престъпление

15.12.2025 | 14:35 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Момиче на 17 години от Кърджали загина, падайки от четвъртия етаж на блок в кв.“Възрожденци“.

То е открито пред жилищната сграда рано сутринтта в неделя. 

На сигнал на спешния телефон 112 се отзовават екипи на полицията и на Центъра за спешна медицинска помощ. 

Спешните медици само констатират смъртта. Това съобщи БНР, като се позова на „Кжбгвести“.

Няма следи от насилие и данни за престъпление. Става дума за нещастен инцидент. Образувано е досъдебно производство.

 

