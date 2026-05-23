Пролетна буря 2026: Обучение на прага на Русия, НАТО се готви за бойно поле, управлявано от дронове

В югоизточна Естония се намира осеян с езера, горист район, който местните наричат ​​Мисомаа. Той представлява тристранната граница на страната с Латвия и Русия.

Безобидните му на вид гори са покрити с камери и сензори, които подават данни към британско поделение, разположено наблизо, информирайки операторите на дронове с изглед от първо лице (FPV) за приближаващо се "вражеско“ превозно средство.

Кори, оператор на британския 2-ри батальон, Кралски полк на Шотландия (2 шотландци), симулира удар, като извършва нисък прелет и каца дрона си до превозното средство.

Учението се провежда само на кратко разстояние с кола от контролно-пропускателния пункт Лухамаа на естонско-руската граница.

Това е само малка част от "Пролетна буря 2026“, водещите военни учения на Естония, предназначени да подготвят силите на страната и нейните съюзници за евентуално руско нашествие - перспектива, която се смята за все по-реалистична след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.

"Искате да тренирате там, където може да се биете, нали?“, казва пред Kyiv Independent сержант Крофорд, британски войник.

"Да излезем тук, да се промъкнем сред дърветата и да използваме оборудването, с което може да се наложи да се бием, е най-добрата форма на обучение. Не можете да симулирате това никъде другаде по света".

Учението "Пролетна буря“, което ще се проведе от 4 май до 1 юни, ще включва 12 000 войници, включително 3000 съюзнически войници, концентрирани в югоизточна Естония и северна Латвия, ивица земя, която може да се превърне в огнище на потенциален сблъсък между НАТО и Русия.

During the Spring Storm 2026 exercise training battles, Estonia’s defense is being practiced. This week, from May 18–22, the training battle phase of the exercise Spring Storm 2026 is taking place. During this phase, units are mainly practicing their wartime tasks in realistic… pic.twitter.com/1YG18iHhyM — Estonian Defence Forces | Eesti Kaitsevägi (@Kaitsevagi) May 21, 2026

Ключова цел на учението е да се навакса с бързия технологичен напредък във войната между Русия и Украйна. Тъй като силите на НАТО практикуват война с дронове, украински специалисти също бяха поканени да споделят своите знания.

Учене от Украйна

През февруари Wall Street Journal публикува статия за това как екип от украински оператори на дронове е нанесъл тежки "загуби“ на силите на НАТО по време на ученията "Таралеж 2025“ в Естония.

Докато естонските власти тайно омаловажават заключенията на статията, подобна история се появи по-късно във връзка с военни учения в Швеция, което предполага, че алиансът е неподготвен за реалностите на съвременния бой с дронове.

В Украйна евтините, масово произвеждани разузнавателни и FPV ударни дронове трансформираха бойното поле.

По-ранният подход на Русия за водене на бойни действия с масови атаки на бронирани колони стана несъстоятелен, отстъпвайки място на по-малки пехотни групи, опитващи се да проникнат в позиции на фронтовата линия, като същевременно останат скрити от дронове.

Малките дронове, носещи експлозиви, сега са отговорни за приблизително 80% от жертвите на бойното поле.

"Преди пет години имахме предимно тактики на пехотни взводове, движещи се пеша през гори“, казва командирът на взвод Кюлм, командир на звено за дронове в Естонската отбранителна лига, доброволческа сила, създадена в подкрепа на редовната армия на страната.

"Сега трябва да сте готови за всякакви дронове, които прелитат“, казва той пред Kyiv Independent в центъра за обучение и развитие на дронове в Нурмси, централна Естония, когато е попитан за уроците, които извлича от Украйна.

"Като самотен войник, трябва да сте готов за всичко. Като отряд, трябва да имате план.“

Естонски резервисти и доброволци от Лигата за отбрана също участват в "Пролетна буря“, за да научат уменията, необходими за оцеляване на бойното поле на 21-ви век.

В учението са разположени около 500 дрона, заедно с безпилотни наземни превозни средства.

Граждански изпълнители участват тясно в ученията, тъй като военните тестват кое оборудване отговаря на техните нужди – и кое не.

След като Украйна обучи силите на НАТО по своята система "Делта“ – своята авангардна платформа за цифрова осведоменост за бойното поле – миналата година, алиансът "бързо“ наваксва, според полковник Арон Калмус, заместник-командир на естонската дивизия.

Говорейки в базата Вору, на около 30 километра от руската граница, Калмус е директор на ученията "Пролетна буря“.

Ученията целят да внушат "мускулна памет“ на войниците – от отделения и взводове до цели роти – как да действат на бойно поле, наситено с дронове, казва той пред журналисти по време на брифинг.

Недалеч от базата Вору, войници от естонския пехотен батальон "Куперянов“ са изкопали окопи, скрити под дърветата, за да практикуват война с дронове.

Едно от техните занимания е "учение на червения екип“ – симулиране на бой с друг батальон като противникова сила, известен още като "червения екип“.

И двата екипа, казва подполковник Лаури Тепо, командир на батальона "Куперянов“, "са подсилени с украински знания и експерти“.

Дроновете не са авангардна технология

И дроновете не са единствената авангардна технология, на която Естония се обучава.

Електронна война, системи против дронове и интеграция с изкуствен интелект – предназначени да ускорят вземането на решения и да съкратят веригата от убийства, като същевременно компенсират ограничената работна сила на Естония – всички те се тестват и разработват по време на "Пролетна буря“.

Но бързо развиващите се, импровизирани иновации на бойното поле във войната между Русия и Украйна често изпреварват по-тромавите доставки в мирно време в страните от НАТО.

"Каквото и да правим с безпилотните летателни апарати днес, утре е по същество старо, особено когато говорим за управление на честотите, заглушаване и технологии, използвани в дроновете“, казва Калмус.

"Три месеца, шест месеца, те вече са стари. Трябва да ги актуализираме", добавя Калмус и признава, че въпреки бързия напредък, НАТО остава "изоставен“ по отношение на системите за дронове и борба с тях.

Въпреки това естонските офицери подчертават, че не могат "сляпо“ да прилагат всички уроци от войната в Украйна. Конфликт в Естония, казват те, би се различавал в ключови аспекти.

Регионът се разгорещява

В Украйна до голяма степен статичната фронтова линия се простира на над 1200 километра, белязана от постепенно руско настъпление на изток и случайни украински контраатаки.

Цялата граница на Естония с Русия е дълга около 300 километра, а разстоянието между руската граница и западното крайбрежие на Естония е около 250 километра.

Балтийската страна няма оперативната дълбочина и пространство, за да разположи гъстите отбранителни линии, които Украйна има, обяснява Калмус.

Многодоменната доктрина на НАТО, с акцент върху въздушното превъзходство, би оформила допълнително начина, по който ще се развият бойните действия в Естония.

"Естонците ще трябва да поемат повече инициатива, за да поддържат силите си. Трябва да бъдем по-мобилни, пъргави, да търсим инерцията“, като не позволяваме на руските сили да ни притиснат, казва полковникът.

Естония има около 7000-8000 военнослужещи на активна служба, но се стреми да мобилизира до 44 000 във военно време, включително професионални войници, наборници, резервисти и доброволци от Лигата за отбрана.