Пролетна буря 2026: Обучение на прага на Русия, НАТО се готви за бойно поле, управлявано от дронове

Безобидните му на вид гори са покрити с камери и сензори, подават данни към британско поделение

23.05.2026 | 13:40 ч. Обновена: 23.05.2026 | 13:55 ч.
Estonian Defence Forces | Eesti Kaitsevägi, X

В югоизточна Естония се намира осеян с езера, горист район, който местните наричат ​​Мисомаа. Той представлява тристранната граница на страната с Латвия и Русия.

Безобидните му на вид гори са покрити с камери и сензори, които подават данни към британско поделение, разположено наблизо, информирайки операторите на дронове с изглед от първо лице (FPV) за приближаващо се "вражеско“ превозно средство.

Кори, оператор на британския 2-ри батальон, Кралски полк на Шотландия (2 шотландци), симулира удар, като извършва нисък прелет и каца дрона си до превозното средство.

Учението се провежда само на кратко разстояние с кола от контролно-пропускателния пункт Лухамаа на естонско-руската граница.

Това е само малка част от "Пролетна буря 2026“, водещите военни учения на Естония, предназначени да подготвят силите на страната и нейните съюзници за евентуално руско нашествие - перспектива, която се смята за все по-реалистична след началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през 2022 г.
"Искате да тренирате там, където може да се биете, нали?“, казва пред Kyiv Independent сержант Крофорд, британски войник.

"Да излезем тук, да се промъкнем сред дърветата и да използваме оборудването, с което може да се наложи да се бием, е най-добрата форма на обучение. Не можете да симулирате това никъде другаде по света".

Учението "Пролетна буря“, което ще се проведе от 4 май до 1 юни, ще включва 12 000 войници, включително 3000 съюзнически войници, концентрирани в югоизточна Естония и северна Латвия, ивица земя, която може да се превърне в огнище на потенциален сблъсък между НАТО и Русия.

Ключова цел на учението е да се навакса с бързия технологичен напредък във войната между Русия и Украйна. Тъй като силите на НАТО практикуват война с дронове, украински специалисти също бяха поканени да споделят своите знания.

Учене от Украйна

През февруари Wall Street Journal публикува статия за това как екип от украински оператори на дронове е нанесъл тежки "загуби“ на силите на НАТО по време на ученията "Таралеж 2025“ в Естония.

Докато естонските власти тайно омаловажават заключенията на статията, подобна история се появи по-късно във връзка с военни учения в Швеция, което предполага, че алиансът е неподготвен за реалностите на съвременния бой с дронове.

В Украйна евтините, масово произвеждани разузнавателни и FPV ударни дронове трансформираха бойното поле.

По-ранният подход на Русия за водене на бойни действия с масови атаки на бронирани колони стана несъстоятелен, отстъпвайки място на по-малки пехотни групи, опитващи се да проникнат в позиции на фронтовата линия, като същевременно останат скрити от дронове.

Малките дронове, носещи експлозиви, сега са отговорни за приблизително 80% от жертвите на бойното поле.

"Преди пет години имахме предимно тактики на пехотни взводове, движещи се пеша през гори“, казва командирът на взвод Кюлм, командир на звено за дронове в Естонската отбранителна лига, доброволческа сила, създадена в подкрепа на редовната армия на страната.

"Сега трябва да сте готови за всякакви дронове, които прелитат“, казва той пред Kyiv Independent в центъра за обучение и развитие на дронове в Нурмси, централна Естония, когато е попитан за уроците, които извлича от Украйна.

"Като самотен войник, трябва да сте готов за всичко. Като отряд, трябва да имате план.“

Естонски резервисти и доброволци от Лигата за отбрана също участват в "Пролетна буря“, за да научат уменията, необходими за оцеляване на бойното поле на 21-ви век.

В учението са разположени около 500 дрона, заедно с безпилотни наземни превозни средства.

Граждански изпълнители участват тясно в ученията, тъй като военните тестват кое оборудване отговаря на техните нужди – и кое не.

След като Украйна обучи силите на НАТО по своята система "Делта“ – своята авангардна платформа за цифрова осведоменост за бойното поле – миналата година, алиансът "бързо“ наваксва, според полковник Арон Калмус, заместник-командир на естонската дивизия.

Говорейки в базата Вору, на около 30 километра от руската граница, Калмус е директор на ученията "Пролетна буря“.

Ученията целят да внушат "мускулна памет“ на войниците – от отделения и взводове до цели роти – как да действат на бойно поле, наситено с дронове, казва той пред журналисти по време на брифинг.

Недалеч от базата Вору, войници от естонския пехотен батальон "Куперянов“ са изкопали окопи, скрити под дърветата, за да практикуват война с дронове.

Едно от техните занимания е "учение на червения екип“ – симулиране на бой с друг батальон като противникова сила, известен още като "червения екип“.

И двата екипа, казва подполковник Лаури Тепо, командир на батальона "Куперянов“, "са подсилени с украински знания и експерти“.

Дроновете не са авангардна технология

И дроновете не са единствената авангардна технология, на която Естония се обучава.

Електронна война, системи против дронове и интеграция с изкуствен интелект – предназначени да ускорят вземането на решения и да съкратят веригата от убийства, като същевременно компенсират ограничената работна сила на Естония – всички те се тестват и разработват по време на "Пролетна буря“.

Но бързо развиващите се, импровизирани иновации на бойното поле във войната между Русия и Украйна често изпреварват по-тромавите доставки в мирно време в страните от НАТО.

"Каквото и да правим с безпилотните летателни апарати днес, утре е по същество старо, особено когато говорим за управление на честотите, заглушаване и технологии, използвани в дроновете“, казва Калмус.

"Три месеца, шест месеца, те вече са стари. Трябва да ги актуализираме", добавя Калмус и признава, че въпреки бързия напредък, НАТО остава "изоставен“ по отношение на системите за дронове и борба с тях.

Въпреки това естонските офицери подчертават, че не могат "сляпо“ да прилагат всички уроци от войната в Украйна. Конфликт в Естония, казват те, би се различавал в ключови аспекти.

Регионът се разгорещява

В Украйна до голяма степен статичната фронтова линия се простира на над 1200 километра, белязана от постепенно руско настъпление на изток и случайни украински контраатаки.

Цялата граница на Естония с Русия е дълга около 300 километра, а разстоянието между руската граница и западното крайбрежие на Естония е около 250 километра.

Балтийската страна няма оперативната дълбочина и пространство, за да разположи гъстите отбранителни линии, които Украйна има, обяснява Калмус.

Многодоменната доктрина на НАТО, с акцент върху въздушното превъзходство, би оформила допълнително начина, по който ще се развият бойните действия в Естония.

"Естонците ще трябва да поемат повече инициатива, за да поддържат силите си. Трябва да бъдем по-мобилни, пъргави, да търсим инерцията“, като не позволяваме на руските сили да ни притиснат, казва полковникът.

Естония има около 7000-8000 военнослужещи на активна служба, но се стреми да мобилизира до 44 000 във военно време, включително професионални войници, наборници, резервисти и доброволци от Лигата за отбрана.

