Опасност от нови валежи и наводнения: BG-ALERT беше задействана за втори път във Велико Търново

Системата BG-ALERT беше задействана за втори път във Велико Търново с предупреждение за опасност от нови валежи и наводнения.

Опасност има в най-ниските части във Велико Търново, Дебелец и Килифарево.

Властите апелират хората да следват инструкциите на РД ПБЗН и при нужда да подават сигнали на телефон 112.

По-рано беше задействана системата BG-ALERT и за района на Севлиево с предупреждение за опасност от наводнение по поречието на река Росица, припомня БНТ.

Продължават дейностите за овладяване на пораженията от наводнението в Севлиево, съобщиха от общината.

Водата леко се оттегля, но се очаква валежите да продължат.

Заедно с общинската администрация, на място край прелелите води на река Росица е Кризисният щаб от Област Габрово, които обявиха бедствено положение в областта, а също и представители на Министерството на вътрешните работи.

От сутринта бяха евакуирани хора в наводнени къщи, където водата достигна 1.20 м.

Продължава изграждането на защитни диги край бреговете на реката. Община Севлиево благодари на всички доброволци, които се притекоха на помощ.

Всеки, който иска да се присъедини към работещите на дигата, могат да отидат направо там или на сборния пункт в Община Севлиево.

Най-важно е да спасим мостовете, каза кметът на Априлци Тихомир Кукенски.

В старопланинската община беше обявено частично бедствено положение, след като през изминалото денонощие там паднаха 86 л/кв. метър дъжд. От коритата си през нощта са излезли реките Острешка и Видима.

Почиства се с тежка техника, като на терен са екипи на пожарната, местното доброволно формирование, Общината, Държавно горско стопанство "Русалка". При обход през нощта между 4:00 и 5:00 сутринта е спасена от дома си 81-годишната Иванка Димова.

Към момента в Общината няма затруднения с електро и водоподаването. Разчистени са две свличания на земна маса по пътя до хижа "Плевен", където в момента има неизвестен брой туристи.

Отменени са предварително обявените чествания по повод 150-ата годишнина от Априлското въстание, на които трябваше да присъства и президентът Илияна Йотова. Валежите продължават и в момента, а ситуацията е динамична.