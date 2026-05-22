Тръмп публикува нови НЛО-файлове, сред тях и смразяващ аудиозапис от екипажа на Аполо 12 ВИДЕО

Администрацията на Доналд Тръмп публикува нова вълна от файлове за НЛО, включително нови снимки, документи и 46 невиждани досега видеоклипа, поискани от законодателите. Файловете се появиха на уебсайта на Министерството на войната малко преди 8:00 ч. източно време, включвайки смразяващ аудиозапис от екипажа на Аполо 12, който е съобщил за мистериозни обекти в космоса.

Аудиозаписът от медицински преглед след мисията от 1969 г. улавя астронавтите - Пийт Конрад, Ричард Гордън и Алън Бийн - които описват подробно как са видели странните проблясъци, въпреки че били със затворени очи.

"Всеки от астронавтите съобщи, че тези преживявания са се случили на тъмно, докато са се опитвали да спят", се казва в описание на сайта.

В документите има информация за светещи оранжеви кълба, роящи се около военен хеликоптер, мистериозни "огнени топки", които са задействали лов на частици във въздуха в Ню Мексико, и разузнавателни документи, описващи неидентифицирани въздушни явления близо до съветски полигон за изпитания на оръжия.

Новоиздадената партида включва и дългоочакваната колекция от 46 военни видеоклипа, хванали UAP, които законодателите поискаха от министъра на отбраната Пийт Хегсет миналия месец.

Tic Tac UFO Flies by Plane - UFO Files Released by The Pentagon 🛸 DOW-UAP-PR066, "USCG C-144 TYNDALL UAP 1 TIC TAC IR HOT 24 APRIL 2024" Video Duration: 00:00:48 Video Description: 00:09-00:15: An area of contrast appears from the upper right side of the screen. The sensor… pic.twitter.com/4GwuDbGEBx — Interstellar (@InterstellarUAP) May 22, 2026

Видеоклиповете показват НЛО с форма на Тик Так, проследявани от бреговата охрана на САЩ, светещи сфери, стрелкащи се през облаците над Афганистан, неидентифицирани потопени обекти, излизащи от океана, и множество бързо движещи се UAP, роящи се около военни самолети над Персийския залив, Източнокитайско море и ограниченото въздушно пространство на САЩ.

Един от най-експлозивните записи се отнася до F-16 на американските военновъздушни сили, за който се твърди, че е свалил безпилотно въздушно съоръжение над езерото Хюрон с ракета AIM-9X през февруари 2023 г., докато друг описва кълбовидни обекти, появяващи се близо до изтребители по време на операции над Близкия изток.

Министърът на войната Пийт Хегсет заяви в петъчно изявление:

"Министерството на войната е в крак с президента Тръмп, за да осигури безпрецедентна прозрачност по отношение на разбирането на нашето правителство за неидентифицираните аномални явления. Тези файлове, скрити зад класификации, отдавна подхранват оправдани спекулации и е време американският народ да ги види сам. Това публикуване на разсекретени документи демонстрира сериозния ангажимент на администрацията на Тръмп към безпрецедентна прозрачност."

EE.UU. desclasifica la Fase 2 de archivos UAP… y este orbe sobre Afganistán deja más preguntas que respuestas.” DOW-UAP-PR055: “UAP ESFÉRICO SOBRE AFG DENTRO Y FUERA DE LAS NUBES - 23 de noviembre de 2020” Un objeto esférico brillante entrando y saliendo de las nubes sobre… pic.twitter.com/gogCHLG4LY — 𝐋𝐚 𝐋𝐥𝐚𝐯𝐞 𝐀𝐥 𝐌𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨 (@LlaveAlMisterio) May 22, 2026

Новоиздадените записи произтичат от искане от 6 март 2026 г. от осем членове на Конгреса, търсещи достъп до 51 потенциално свързани с НЛО файлове, за които се твърди, че се съхраняват от Министерството на войната и американската разузнавателна общност. Длъжностни лица обаче отбелязаха, че много от записите нямат напълно проверена верига на съхранение, което повдига въпроси за това как материалите са получени и удостоверени.

Досега Пентагонът е публикувал над 200 файла, свързани с извънземни обекти (UAP), които отдавна са обект на обществен интерес, следвайки директивата на Тръмп

Тръмп публикува в Truth Social, казвайки:

"В стремежа си към пълна и максимална прозрачност, за мен беше чест да разпоредя на моята администрация да идентифицира и предостави правителствени файлове, свързани с извънземен живот, неидентифицирани въздушни явления и неидентифицирани летящи обекти. Докато предишните администрации не успяха да бъдат прозрачни по този въпрос, с тези нови документи и видеоклипове хората могат сами да решат: "КАКВО, ПО ДЯВОЛИТЕ, СТАВА?" "Забавлявайте се и се наслаждавайте!"

46-те видеоклипа бяха поискани от представителката на Флорида Анна Паулина Луна през април, като на Хегсет беше даден краен срок до 14 април, който не беше спазен. Оттогава Луна и други законодатели настояват клиповете да бъдат достъпни за американската общественост.

Няколко клипа заснемат странни "кълбовидни" образувания, роящи се около американски военни самолети, включително инциденти, при които светещи обекти сякаш се разделят, пулсират над водата или ускоряват с екстремни скорости, за които пилотите твърдят, че трудно биха се обяснили.

Едно видео, обозначено като "Моментално ускорение на сирийски UAP", показва неидентифициран обект, който предприема внезапно увеличение на скоростта в сирийското въздушно пространство по време на военна операция през 2021 г., докато друго споменава "сферичен UAP", който се вие ​​в облаците над Афганистан през ноември 2020 г.

Колекцията съдържа и множество видеоклипове, свързани с дронове MQ-9 Reaper, действащи над Близкия изток и Източнокитайско море, включително инциденти, при които екипажи уж са проследявали бързо движещи се НЛО над ограничени военни зони и близо до военноморски операции.

Други записи изглеждат свързани с инфрачервени кадри за насочване, заснети от изтребители F-18, самолети на Командването за специални операции на ВВС и усъвършенствани военни самолети от пето поколение, оборудвани със системи FLIR, способни да откриват топлинни сигнатури, невидими с просто око.

Един от най-експлозивните записи се отнася до кадри, за които се твърди, че показват изтребител F-16C на Националната гвардия на ВВС на САЩ, позивен AESIR11, сваля безпилотна въздушна база над езерото Хюрон с ракета AIM-9X на 12 февруари 2023 г. по време на вълната от мистериозни въздушни нахлувания над Северна Америка.

Файловете също така споменават инциденти близо до военновъздушната база Еглин, Кабул и международното летище Караганда в Казахстан, както и множество срещи с обекти, наблюдавани близо до търговско и военно въздушно пространство около Колумбъс, Охайо.

Няколко видеоклипа са свързани с повтарящи се инциденти "Хакни 6" и "Токсик 6" през 2020 г., при които военни екипажи са наблюдавали бързо движещи се безпилотни летателни апарати (НЛО) над Персийския и Арабския залив, включително един случай, включващ два НЛО, маневриращи близо до дрон MQ-9.

Друг клип, озаглавен "НЛО във формация над Персийския залив", изглежда споменава множество обекти, летящи заедно в координирани модели, докато други описват "хаотично движение" и светещи сфери, реещи се неподвижно, преди бързо да изчезнат.