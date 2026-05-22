Одобрението към Путин продължава да спада

Руските граждани смятат, че президентът Владимир Путин е свършил най-лошата си работа през изминалата година в средата на май, според проучване, публикувано на 22 май от един от водещите руски социологически центрове, Фондация "Обществено мнение" (ФОМ).

Според анкета, проведена от 15 до 17 май, 71% от анкетираните руснаци смятат, че Владимир Путин се справя "доста добре" като президент. Това е най-ниската стойност през изминалата година.

Други 14% от анкетираните са заявили, че оценяват представянето на Путин като "доста слабо" - най-високата стойност за една година.

Според Фондация "Обществено мнение" (ФОМ) доверието в Путин е паднало до най-ниското си ниво за втори път тази година, като само 71% са заявили, че "по-скоро се доверяват" на президента. Последният път това се е случило в края на март, а преди това нивата на доверие са били над 76%.

В ново проучване 17% са заявили, че "по-скоро не се доверяват" на Путин - най-високото ниво от края на март

В същото време ВЦИОМ съобщи, че рейтингът на одобрение на Владимир Путин, според анкета, проведена между 11 и 17 май, е 69,4%. Това е с 2,6 процентни пункта по-високо от предходната седмица.

ВЦИОМ регистрира покачване на рейтинга на Путин за втора поредна седмица. Той започна да се покачва, след като социолозите започнаха не само да се обаждат на респондентите, но и да посещават домовете им, за да разберат отношението им към Путин.

Водещи социологически агенции регистрират спад на рейтингите на Путин от края на март. Това се случи на фона на блокирането на Telegram и прекъсванията на мобилните телефони в регионите, както и на покачващите се цени и умората от войната сред руснаците, каза пред Meduza политически стратег, свързан с Кремъл.

На фона на спада на рейтингите на одобрение, Владимир Путин призова депутатите и сенаторите "да не се фокусират единствено върху ограничителни закони". Наскоро, Meduza откри, Кремъл е забранил на медиите, които контролира, да съобщават за забраните.

Лоялните журналисти се справят с каквото могат (много е трудно) и пишат, че "Единна Русия" уж се бори със забраните.