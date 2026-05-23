BGONAIR Live Новини Днес | 51

Жители на Севлиево се евакуират с лодки, квартали са под вода

Има затворени пътища, спряна жп линия и сериозни щети по инфраструктурата и частни имоти

23.05.2026 | 16:42 ч. 11
Тежка остава обстановката в Севлиево след поройните дъждове, които наводниха цели квартали, блокираха хора по домовете им и наложиха евакуации с лодки и пожарни автомобили. Водата заля къщи и улици, а част от града остана без водоснабдяване.

Властите обявиха бедствено положение за област Габрово, докато екипи на пожарната, полицията и местната власт продължават работа на терен.

Жители на Севлиево разказаха за драматични сцени през последните часове, след като водата започнала бързо да навлиза в ниските части на града.

„Един човек го изкараха на носилка. Двама души сутринта бяха блокирани в кола и пожарната ги извади. В момента изкарват хора с лодки“, разказа Димитър Ножанов.

Най-тежка остава ситуацията в ниските квартали, където канализацията не успява да поеме огромното количество вода. По думите на местната власт приливната вълна е поставила под вода градската пречиствателна станция, която временно не функционира.

„Ако няма нова голяма вълна в следващите часове, се надяваме ситуацията да започне да се подобрява“, заявиха от кризисния щаб.

Водоподаването в Севлиево е спряно още от 22:00 часа снощи заради силно замътени водохващания на реките Росица и Видима. Властите осигуряват водоноски и минерална вода за хората.

„Най-критична е ситуацията в община Севлиево“, заявиха от областната администрация, като допълниха, че има затворени пътища, спряна жп линия и сериозни щети по инфраструктурата, предприятия и частни имоти.

Местни жители описват паниката при покачването на водата.

„Много беше страшно“, разказа жена от засегнатия квартал. „Имаме възрастни и болни хора, които не можеха да излязат. Дойдоха пожарни и лодки.“

Хората са получили предупреждения чрез BG-Alert и са започнали да подготвят най-необходимото за евакуация – документи, лекарства и дрехи, съобщава БГНЕС.

„Такова чудо не е било. На 65 години съм и не съм виждал подобно нещо“, каза друг жител на наводнения район.

Към момента властите следят нивото на водата и остават в готовност за нови евакуации при влошаване на обстановката.

Севлиево евакуация лодки наводнение дъждове
