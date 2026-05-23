САЩ с нови нови правила за издаването на "Зелени карти"

САЩ обявиха нова политика за издаване на "Зелена карта". Повечето имигранти, кандидатстващи за "зелена карта", ще трябва да напуснат страната и да подадат документи в посолство или консулство в чужбина, съобщава BBC.

Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) заяви, че хората, които искат промяна на статута, трябва да направят това чрез консулска процедура извън страната, освен при извънредни обстоятелства.

Ходът - част от усилията на администрацията на Тръмп за ограничаване на незаконната имиграция - затваря вратичка, която позволяваше на притежателите на визи и посетителите да кандидатстват за зелена карта, докато все още се намират в САЩ.

Критиците на политиката твърдят, че дългогодишната система е позволявала на семействата да останат заедно по време на дългия процес по кандидатстване.

Новият метод може също така да направи трудно или невъзможно завръщането на някои имигранти, които напускат страната с надеждата да получат зелена карта, която дава право на постоянно пребиваване в САЩ.

В меморандума за политиката на USCIS се посочва, че лица като студенти, временни работници или хора с туристически визи трябва да преминат през Държавния департамент от чужбина.

Според "Вашингтон пост" повече от половината "Зелени карти", издавани всяка година, са били предоставяни именно по тази процедура. Имиграционните власти посочват, че при "определени условия" ще се правят изключения и ще може да се кандидатства и от Съединените щати.

Според експерти промяната в правилата сериозно ще засегне бизнеса, защото стотици хиляди ще бъдат принудени да напуснат страната, за да спазят изискването.