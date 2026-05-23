Евакуация и в Севлиево, водата по улиците достигна 1,20 метра

Бедственото положение в някои райони на страната продължава. В Севлиево е евакуирана улица “Крайбрежна”, както и съседните ѝ.

Поради обилният дъжд нивото на реката тази нощ се покачи и заля урбанизирана територия по улица "Крайбрежна" и съседни улици в северната част на град Севлиево.

Преустановено е електричеството и водоподаването

На места водата достига 1,20 м.

Преустановено е водоподаването, както и електрозахранването по селата.

В Община Севлиево, заедно с полицията и РС ПБЗН, започва евакуация на населението. Информиран е Областният управител на Област Габрово и се очаква да бъде обявено бедствено положение.

"Умоляват се гражданите, които имат възможност, да напуснат незабавно жилищата си или да позвънят за помощ на телефон", призовава Община Севлиево в страницата си във Фейсбук.

Набират се доброволци да помогнат в изграждането на диги по речното корито.