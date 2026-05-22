Румен Овчаров: Резултатите на Спецов в "Лукойл" са катастрофални

Всички резултати от управлението на Румен Спецов са катастрофални. Това заяви пред БНР Румен Овчаров, бивш министър на икономиката и енергетиката, след като депутатите ограничиха правомощията на особения управител на "Лукойл".

"Най-търсеният продукт на рафинериите в момента е авиационното гориво. А "Лукойл" вече втори месец го произвежда на минимум. Максималният капацитет е 43 хиляди тона на месец. През април произведохме 15. Вместо 43 – 15. Ако не произвеждаме авиационно гориво, произвеждаме дизел. Разликата е 130 долара на тон. Този месец ще произведем 18. Някой може ли да обясни защо?! Мога да си го обясня само по един-единствен начин. Фирмите, които той е определил да изнасят, не могат да изнасят авиационно гориво. Съответно не могат да печелят от този износ. Те изнасят дизел“, каза Овчаров.

"Лукойл" вече е завел арбитраж срещу България. Спецов направи всичко възможно, което зависеше от него, ние да загубим този арбитраж. Прави го и с тези икономически загуби, които търпи собственикът на предприятието. Първото му действие беше да освободи представителя на "Лукойл" в управлението на дружеството. Второ му беше да уволни и директора по производството. В една такава ситуация, в която се работи с нестандартни горива, има нужда от опитни ръководители на производствения процес.

Не разбирам защо този човек, който очевидно няма как да работи с руснаците, не е освободен. Да се назначи някой, който поне да ни даде възможност да решим проблема с арбитража", каза бившият министър.

Свързани статии ПБ ограничава правомощията на управителя на "Лукойл"

Основни маркери за случващото се в енергетиката ще бъдат процесите в АЕЦ "Козлодуй", в "Лукойл Нефтохим" и в "Булгартрансгаз", коментира още Румен Овчаров.

Първите стъпки на кабинетът "Радев"

Той анализира и първите стъпки на кабинета "Радев".

"Не се държи толкова много на пиара, а се правят движения, за да се случат нещата. Направленията, в които се насочват, също са правилни – бюджета, цените и разходите са неща, с които трябва да се занимаем.

Основният проблем е бюджетът. Намаляването на разходите е правилно. Има много кранчета, които трябва за бъдат затворени“, посочи Овчаров.

„Миналата година платихме почти един милиард за изплащане на стари задължения. До 2030 година ще станат 2 милиарда евро. Дългът ни беше около 23%, миналата година стана около 29%. Непрекъснатото въртене в този омагьосан кръг на повишаващи се разходи е безумие.

Но не чувам как ще излезем от въпроса със заплатите и пенсиите. Пенсионерите са най-онеправданата прослойка в България. Швейцарското правило е за поддържане на нивото на пенсиите по отношение на инфлацията и всичко останало, което се случва в страната. Това не е увеличение на пенсиите.

Но миналата година бяха двойно повишени разходите за Министерството на отбраната, с 50% разходите за МВР. Така ли ще продължаваме?! Поне трябва да се премахне механизма за увеличението им".

Струва ми се, че правят стъпки в правилната посока, обобщи Овчаров.

"Справедливата цена"

Понятието "справедлива цена" не означава таван, коментира той.

"Ако всичко стане видимо – процесите, надценките, добавките, то би трябвало и цените да спаднат. Ще стане ясно къде са големите надценки".

Овчаров коментира и идеите на ПБ за промени в правилника за работа на НС.

"Не мисля, че са плашещи. Тези псевдодемократи ще ги посъветвам да си отворят правилника на НС, който съществуваше по времето на Иван Костов, когато те бяха на власт. Разглезиха се, защото пет години нямаше стабилно мнозинство и парламентът не се занимаваше с нормално законодателство. Те започнаха непрекъснато да изпитват министрите в НС, за да си запълват времето. Тези неща трябва да се изчистят. Парламентът има ясни и нормални функции, те трябва да бъдат върнати".

От позицията си на бивш висш партиен функционер в Столетницата Овчаров посочи, че пред Крум Зарков има три пътя.

"Първият е да каже: "Някой друг да идва и да се оправя". Вторият е да отиде при Румен Радев: "Давайте да се обединяваме". Третият е да се бори – и за себе си , и за партията, но тази борба минава през изчистване на всички слугинажи на Делян Пеевски, Бойко Борисов, Кирил Добрев и т.н.", каза Овчаров.