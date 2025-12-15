Разследват голяма АГ болница за липсващи 3 милиона лева

Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за липсваща голяма сума пари в АГ болница "Селена", съобщи за БТА говорителят на прокуратурата и заместник районен прокурор на Пловдив Пламен Пантов.

По думите му по първоначални данни се касае за сума от порядъка на 3 милиона лева. Той уточни, че разследването е в много ранен етап и предстои "Икономическа полиция" да извърши множество процесуално-следствени действия, да се разпитват свидетели и приобщаване на необходимите документи, за да установи произходът и движението на паричните средства, а след това "Икономическа полиция" да докладва на наблюдаващия прокурор. Работи се по всички версии и няма конкретно поставен срок за разследването, уточни прокурор Пантов.

От пресцентъра на болницата отказаха коментар, но съобщиха, че случващото се не се отразява на лечебния процес и обслужването на болните.

Очаква се ръководството на болницата да излезе с официално становище.