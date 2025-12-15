IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 107

Разследват голяма АГ болница за липсващи 3 милиона лева

Очаква се ръководството на болницата да излезе с официален коментар

15.12.2025 | 18:32 ч. 9
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Районна прокуратура – Пловдив наблюдава досъдебно производство за липсваща голяма сума пари в АГ болница "Селена", съобщи за БТА говорителят на прокуратурата и заместник районен прокурор на Пловдив Пламен Пантов.

По думите му по първоначални данни се касае за сума от порядъка на 3 милиона лева. Той уточни, че разследването е в много ранен етап и предстои "Икономическа полиция" да извърши множество процесуално-следствени действия, да се разпитват свидетели и приобщаване на необходимите документи, за да установи произходът и движението на паричните средства, а след това "Икономическа полиция" да докладва на наблюдаващия прокурор. Работи се по всички версии и няма конкретно поставен срок за разследването, уточни прокурор Пантов.

От пресцентъра на болницата отказаха коментар, но съобщиха, че случващото се не се отразява на лечебния процес и обслужването на болните.

Очаква се ръководството на болницата да излезе с официално становище.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Разследват АГ болница Селена
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem