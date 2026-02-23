Украйна се превръща в нация на вдовици и сираци

Олена Билозерска и съпругът ѝ винаги са знаели, че искат деца. Тя е била на 34 години и са били готови да започнат опитите, когато войната избухва в Източна Украйна през 2014 г. Двойката се присъединява към борбата и решава, че бебето ще трябва да почака. Когато Билозерска напуска армията, тя е на 41 години и лекарите ѝ казват, че шансовете ѝ за зачеване са почти никакви. Беше твърде късно.

С навлизането в четвъртата година на войната в Украйна, раждаемостта в Украйна се срива, като нараства броят на хората, които се борят с фертилитета или отлагат решението да имат деца. В същото време загубите на фронтовата линия се увеличават и милиони хора, избягали като бежанци, сега са се установили в чужбина. Резултатът е една от най-тежките демографски кризи в света.

"Това е катастрофа", казва пред CNN Ела Либанова, водещ украински демограф. "Никоя държава не може да съществува без хора. Дори преди войната гъстотата на населението на Украйна е била ниска (и) много неравномерно разпределена."

Либанова обяснява, че Украйна е загубила около 10 милиона души от началото на войната - между убитите, напусналите страната или живеещите в райони под руска окупация. И докато раждаемостта в страната намалява от години - често срещана тенденция в цяла Европа - сега тя почти се е разпаднала.

Непровокираната агресия на Русия принуди милиони украинци да оставят живота си на пауза.

Но за много жени това решение може да дойде с огромна цена

Когато се върнала от фронтовата линия, на Билозерска ѝ казали, че шансът ѝ да има собствено бебе е най-много 5%.

"Лекарите ме посъветваха да не губя време и веднага да взема донорска яйцеклетка", спомня си тя. Тъй като не била очарована от тази идея, тя започнала лечение за безплодие, въпреки че шансовете бяха силно срещу нея. "Войниците живеят ден за ден. Те живеят, за да видят вечерта, за да видят следващия ден. Имат спешни нужди - откъде да вземат пари за дронове, за ремонт на автомобили. Не планират нищо за бъдещето. Считам за свой морален дълг да кажа на (военните) жени, че ако искат деца в бъдеще, бих ги посъветвала да се прегледат и да замразят яйцеклетките си. Споделям историята си, за да може по-малко жени да се озовават в подобно затруднено положение."

За да увеличат максимално шансовете за успех на процедурата по ин витро оплождане (IVF), лекарите обикновено се опитват да извлекат между 10 и 15 яйцеклетки във всеки цикъл. В случая на Билозерска успяват да получат само една, като веднага я предупреждават, че шансовете тя да е здрава са малки. След като я оплодяват със спермата на съпруга ѝ, те отново я предупреждават: Рисковете да не се получи са високи.

Следващите няколко дни са мъчение, като двойката чака да види дали ембрионът ще оцелее. Когато това се случва, Билозерска, тогава на 42 години, е готова да се възползва от единствения си шанс да има бебе. Но тогава Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна. Като напълно обучен военен офицер, Билозерска беше незабавно необходима обратно на фронта. Ембрионът остана в Киев, замразен и съхраняван в криобанка с около 10 000 други.

"Върнах се на война и толкова се страхувах, че клиниката ще бъде бомбардирана, че се обадих в клиниката и попитах какво ще се случи, дали криобанката ще бъде изнесена в чужбина, дали е безопасно", разказва Билозерска пред CNN. Тя беше успокоена, че клиниката има подсилена стена, защитаваща ембрионите. Тя няма да издържи на директно попадение, но ще ги предпази от шрапнели и отломки.

Д-р Валери Зукин е един от пионерите на репродуктивната медицина в Украйна и директор на клиниката, където е съхранен ембрионът на Билозерска. Клиниката се казва "Надия", което на украински означава "Надежда".

Той казва пред CNN, че войната има опустошително въздействие върху раждаемостта в Украйна.

"Виждам го с очите си. Виждаме повече усложнения, повече аномалии, повече трудности при износването на бременността до термин", обяснява той, добавяйки, че рутинните генетични тестове на ембриони с аборт са показали, че честотата на хромозомните аномалии е нараснала рязко от началото на войната.

Д-р Алла Бараненко, специалист по репродукция в клиниката "Надия", казва, че наблюдава и повече случаи на преждевременна менопауза при по-млади жени.

"Качеството на яйцеклетките е по-лошо и броят им намалява - и това се дължи на стреса, и не става въпрос само за моите пациентки, а и за донорите на яйцеклетки, които са жени без никакви репродуктивни проблеми. И въпреки това качеството на яйцеклетките им е по-лошо", обяснява тя, добавяйки, че качеството на спермата на украинските мъже, особено на тези, които се завръщат от фронта, също е по-лошо. "Съхраняваме сперма от 30 години. Когато сравним качеството на спермата на военните сега с това на обикновените мъже преди войната, то, разбира се, е по-лошо. Стресът засяга и мъжете, но не е само стрес, а и условията, в които живеят."

Страна на вдовици

Ирина Иванова имаше всички ясни признаци на ранна бременност. Но не искаше да каже на съпруга си, докато не разбере със сигурност. Той беше много развълнуван от възможността да има деца, а Иванова не искаше да му дава напразни надежди, в случай че това е фалшива тревога.

Когато беше сигурна, че носи дете, беше твърде късно да му каже. Павло Иванов, нейният съпруг, любовта на живота ѝ и един от елитните пилоти на F-16 на Украйна, беше убит в бой на 12 април 2025 г.

Когато дъщеря ѝ се роди през декември, Иванова я нарече Юстина - името, което двойката избира, когато си представяха бъдещите им деца. Юстина има светлосините очи на Павло и изглежда е наследила спокойствието си от него.

"Когато я чух да плаче, в този първи момент, сякаш започнах да дишам", споделя Иванова пред CNN, а сълзи се стичат по лицето ѝ. "Можеш да почувстваш най-голямата радост и най-голямата болка и просто свикваш това да е част от теб и живота ти сега."

Украйна не разкрива данните за жертвите си, но доклад, публикуван през януари от Центъра за стратегически и международни изследвания, американски мозъчен тръст, изчислява, че между 100 000 и 140 000 украинци са били убити от началото на пълномащабната инвазия преди четири години.

Сравнително високата възраст за повикване в страната и освобождаването на най-младите новобранци от фронтовата линия означава, че средната възраст на украинския войник е около 43 години, значително по-висока, отколкото в много западни страни.

Поради това повечето мъже и жени, които губят живота си на фронтовата линия, са женени с деца - така Украйна се превръща в страна на вдовици и сираци. Официалната статистика показва, че в момента в Украйна живеят 59 000 деца без биологичните си родители, повечето от които в приемни семейства.

Оксана Боркун знае много за стигмата на това да си млада вдовица. Съпругът ѝ Володимир Хунко беше убит в Бахмут през лятото на 2022 г. Израснала в култура, където скръбта е предназначена да бъде лична, а жените без съпрузи често са гледани с пренебрежение, тя си е поставила за цел да улесни живота на украинските вдовици.

Седнали в уютно кафене в центъра на Киев, Боркун и двете ѝ приятелки Юлия Селютина и Олена Билецка споделяха истории на чаши кафе и горещо какао, докато дизеловият генератор на кафенето - наложен поради безмилостното унищожаване на енергийната инфраструктура на Украйна от Русия - бръмчеше на заден план.

Трите жени, всички вдовици, са събрани от споделената си скръб и желанието да помогнат на други в същото положение. Тяхната онлайн група за подкрепа на вдовици на военни вече има над 6000 членове и организира редовни срещи на живо, възпоменателни вечери и други събития.

Боркун е движещата сила зад много от проектите и именно тя убеди Билецка да се включи в проект, фокусиран върху получаването на подаръци за рожден ден за деца на паднали войници.

"Случи се така, че (съпругът ми) Вовчик и аз нямахме деца, така че се страхувах, че ще бъде много болезнено за мен. Толкова много искахме това дете, но не се получи... оказа се, че (работата по този проект) ми помогна да се излекувам", казва тя, добавяйки, че групата сега изпраща средно по 200 подаръка всеки месец.

45-годишна вдовица, Билецка се е примирила с факта, че е малко вероятно да има собствено бебе. Тя и съпругът ѝ са се опитвали да имат деца и са търсили лечение, когато той е отишъл на война.

"Войната ми отне годините, в които можех да имам деца", казва тя пред CNN.

Ирина и Павло Иванов бяха толкова решени да имат много деца - определено повече от три, споделя тя.

Коефициентът на плодовитост в Украйна, или броят на децата, които се раждат от средностатистическа жена през живота ѝ, сега е паднал под едно, в сравнение с 1,4 в Европа и 1,6 в САЩ.

Дори преди войната беше необичайно за млада двойка като Иванови да обмислят да имат повече от две деца. Те бяха точно хората, от които Украйна се нуждаеше, за да подобри тежката си демографска криза. Но тази мечта умря заедно със съпруга ѝ.

Изтичане на мозъци

Селютина казва, че тяхното движение се опитва да даде възможност на овдовелите жени да станат активни членове на обществото - нещо, което тя вярва, че ще стане особено важно след края на войната и Украйна ще започне да се възстановява.

Около 6 милиона души, предимно млади жени и деца, са избягали и официално са се регистрирали като бежанци в чужбина, откакто пълномащабната война започна през 2022 г. По-голямата част от тях все още живеят в чужбина, а Либанова обяснява, че колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-малка е вероятността те да се върнат.

"С всеки изминал месец тук има все повече разрушения и от друга страна, все повече от нашите военни мигранти се адаптират към новия си живот в чужбина. По-малко се завръщат", казва тя пред CNN.

Огромният отлив е и голямо изтичане на мозъци за Украйна.

"Надявам се, че най-квалифицираните хора ще се върнат. ... Икономиката и инфраструктурата ще трябва да бъдат възстановени. Ще ни трябват работници и предимно квалифицирани. Ако нямаме достатъчно от тези хора, ще трябва да привлечем чужденци, което може би не е лошо нещо. Но се съмнявам, че много квалифицирани чужденци ще дойдат тук в голям брой", добавя тя.

Селютина е на мнение, че това е мястото, където военните вдовици, особено по-младите, могат да помогнат за осигуряването на бъдещето на Украйна.

"Младите жени, които са загубили своите близки, знаят цената на загубата. Те знаят защо нашите мъже отидоха там и защо не могат да напуснат страната сега. Не можем просто да седим и да чакаме някой друг да направи нещо за нас. Вече не сме способни на това", казва тя.

Миналата година, когато навърши 45 години, Билозерска осъзна, че остарява. Не само за майчинството, но и за войната. Тя служи като снайперист.

"Наистина не можех повече да върша бойната работа. Повечето от мъжете (в моето поделение) са млади спортисти... разбира се, не можех да се справя като тях", признава тя. Командирите ѝ отдавна ѝ предлагали да заеме различна позиция, далеч от фронтовата линия, но тя се съпротивлявала.

Когато майка ѝ почина, оставяйки инвалидизирания си баща сам, тя знаеше, че е време да се върне в Киев.

Ембрионът ѝ все още беше в болницата, след като я чакаше три години.

"Чувствах, че това е последният ми шанс да имам дете. Отидох в клиниката за ембриона си. И така се роди Павлус, когато бях на 46 години", споделя тя пред CNN по време на разходка в зимен киевски парк.

Бараненко, която лекува Билозерска в клиниката "Надия", казва, че от всички случаи, по които е работила, нейната история е най-силно запечатана в съзнанието ѝ. През 20-годишната си кариера тя е помогнала за зачеването на 5000 бебета.

Павлус, топло увит и приличащ на мъничък снежен човек в прахово синия си снежен костюм, я погледна, докато тя нежно го вдигна, за да го гушне.

"Средното му име е Богдан, което означава "дар от Бога", казва тя. "Вдигаш го и просто се разтапяш. Той протяга ръка към теб, усмихва се и ти просто полудяваш по него, невъзможно е да се опише."