Протестиращи затвориха кръстовището на ул. „Бъдеще“ и Околовръстния път в кв. "Суходол“

Гражданската инициатива е организирана чрез фейсбук групата „кв. Суходол“. Протестиращите носят плакати с надписи „Суходол иска сигурност“, „Опазете ни! Намалете скоростта! Ние сме вашите деца!“, „АПИ + СО = бездействие!“ и други.

Жителите на квартала изразяват недоволството си от опасната инфраструктура на Околовръстния път, както и от интензивния транзитен и тежкотоварен трафик, преминаващ през „Суходол“. Според тях движението с висока скорост, неспазването на светофарната уредба и правилата за движение създават сериозен риск за пешеходците.

Протестиращите настояват за спешни мерки за обезопасяване на участъка – поставяне на ограничители на скоростта, засилен контрол и видеонаблюдение, ефективна организация на движението, която да ограничи транзитния трафик през квартала, както и ясен график с конкретни срокове за ремонт и подобряване на инфраструктурата. Те искат и среща с представители на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Столична община в кратък срок.

Предстои ремонт на участък от Софийския околовръстен път, каза зам.-кметът по строителство Никола Лютов

Предстои извършване на текущ ремонт на участъка от Софийския околовръстен път от кв. „Горна баня“ до кръговото кръстовище на автомагистрала „Струма“ в район „Люлин“, с което ще осигурим неговата проходимост. Това е решение на симптома, а не на проблема в дългосрочен план. Това каза заместник-кметът по „Обществено строителство“ на Столична община Никола Лютов, цитиран от Столична община.

По думите му трайното решение е завършването и цялостната реконструкция на този участък от околовръстния път. Лютов посочи, че Общината е запозната с исканията на протестиращите граждани, с които е провела среща на 20 февруари. Основните искания са свързани с организацията на движението, изнасяне на трафика извън квартала и възстановяване на транзитния характер на трасето.

Софийският околовръстен път в участъка от кв. „Горна баня“ до кръговото кръстовище при автомагистрала „Струма“ се нуждае от цялостна реконструкция – липсва ефективно отводняване, настилката е компрометирана, а неблагоприятните метеорологични условия допълнително влошават състоянието ѝ.

През зимния период Столична община извършва аварийни ремонти със студена асфалтова смес, а при подходящи метеорологични условия ще започне текущ ремонт с полагане на топла асфалтова смес. Работите включват фрезоване на съществуващата настилка и полагане на два пласта асфалт, без промяна на габаритите или трасето. След завършване обектът ще премине инвеститорски контрол.

Столична община продължава текущата поддръжка на участъка и ще настоява за придвижване на проекта за цялостна реконструкция и разширение, който ще се реализира от Агенция „Пътна инфраструктура“. За периода 2023–2025 г. в отсечката между бул. „Цар Борис III“ и кръговото кръстовище при ж.к. „Люлин“ са вложени 1 196 788,83 евро, посочват от общинската администрация.