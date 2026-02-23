Война на САЩ с Иран е близо, но каква е целта?

САЩ може да започнат война с Иран, което може да бъде конфликт с отворен край без ясен резултат и ситуация с висок залог и за двете страни. Според съобщенията, Доналд Тръмп обмисля ограничен удар, за да насърчи Иран да се върне към преговори с отстъпки, но той има малко място за бягство, освен ако не облекчи исканията си. САЩ трябва ясно да обяснят на американските данъкоплатци, Конгреса, иранските граждани и други държави защо администрацията на Тръмп счита атаката срещу Иран за стратегически необходима и морално оправдана.

Все по-вероятно е САЩ отново да воюват с Иран и този път може да не става въпрос само за целенасочени въздушни удари и калибрирани отговори, а за отворен конфликт без ясно съобщен или лесно постижим резултат. И за двете страни това би било хвърляне на заровете с висок залог.

Не съм сигурен, че Доналд Тръмп би избрал този път, ако започваше от нулата, което може би е причината, поради която според съобщенията обмисля ограничен удар, целящ да насърчи Иран да се върне за преговори с отстъпки. Въпреки това, той се оказва притиснат в ъгъла, към който се е насочил от първия си мандат, когато отмени ядрената сделка с Техеран от 2015 г. Той няма много място за бягство, освен ако не облекчи исканията си, след като е поставил летвата по-високо, отколкото САЩ се нуждаят или Ислямската република някога би приела.

С две ударни групи самолетоносачи, разположени край бреговете на Оман, всяка от които струва около 8 милиона долара на ден за експлоатация, Тръмп вероятно ще ги използва, вместо да изглежда нерешителен, вероятно по-рано от крайния срок от 10 до 14 дни, който е определил, пише за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

Единственият изход е другата страна да отстъпи и то скоро. За съжаление, върховният лидер на Иран Али Хаменей се е затварял в собствения си ъгъл на антиамериканско неподчинение от цял ​​живот. Той може също така да вижда войната като по-добър шанс за оцеляването на режима си от разоръжаването, което САЩ и Израел изглежда изискват.

Това е война, която и двете страни избират, въпреки че не е в интерес нито на САЩ, нито на Иран да се води в нея.

Американците казват, че не го искат със 70% срещу 18%, като подобен дял казват, че Тръмп първо трябва да се обърне към Конгреса, според анкета на университета Куинипиак от януари. Иран само ще пострада, дори ако Хаменей и Корпусът на гвардейците на ислямската революция, който го обгражда, видят това като съпротива и мъченичество.

За Израел има по-силни аргументи за хазарт за премахване на ръководство в Техеран, което работи за унищожаването на еврейската държава - дори ако това, което предстои, е толкова несигурно, че крайната цена може да докаже, че решението е безразсъдно. Иранците, които Хаменей изкла с хиляди миналия месец заради протести срещу некомпетентността, корупцията и идеологическия деспотизъм на режима му, може също да имат повече причини да искат атака от страна на САЩ, която може да го свали.

Една от причините за прибързаността на Тръмп е, че успехът е бащата на високомерието. Лекотата, с която израелските сили се справиха с Хизбула в Ливан, а след това и с прехвалената ракетна заплаха на Иран, привлече Тръмп да се присъедини към кратката война срещу Ислямската република миналия юни - и, както той непрекъснато повтаряше след това, операцията с американския стелт бомбардировач B2 беше изпълнена перфектно.

Така е и със светкавично бързата операция по отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро. И в двата случая нямаше значим военен или политически ответен удар, нито болезнен скок в цените на петрола, който би могъл да предизвика инфлация и гняв у дома. Но, както каза моят колега от Bloomberg Opinion Хавиер Блас, ако приемем, че енергийните пазари отново ще останат невъзмутими, миналите резултати не са гаранция - и това важи както за войната и политиката, така и за цените на стоките.

Миналата година въздушните удари на Израел бяха ограничени до 12 дни, а участието на САЩ - до много по-малък брой бойни изстрели само срещу три ядрени обекта. Въпреки това загинаха 28 израелци и 1190 иранци. От тях 27 израелци и – според данни на базираната в САЩ организация с нестопанска цел „Активисти за човешки права в Иран“ – вероятно половината от иранските жертви са цивилни. Тъй като САЩ събират най-големите си експедиционни сили след инвазията в Ирак през 2003 г., Белият дом трябва да предприеме няколко стъпки, преди да започне война.

Първата е ясно да обясни на американските данъкоплатци, Конгреса, иранските граждани и други държави защо администрацията на Тръмп смята, че тази атака — която не би имала очевидна подкрепа в международното право — като стратегически необходима и морално оправдана. Или, по-просто казано, САЩ трябва да пояснят за какво би било това и защо е правилното нещо.

Това е нещо, което САЩ и техните съюзници от Организацията на Северноатлантическия договор направиха, когато започнаха 70-дневна кампания от въздушни удари срещу Сърбия през 1999 г., целяща да принуди тогавашния президент Слободан Милошевич да изтегли силите си от предимно етнически албанската провинция на страната си, Косово. Целта — да се предотврати етническо прочистване и потенциален геноцид във време, когато Сърбия е извършила и двете престъпления в Босна, а повече от 100 000 етнически албански косовари вече са избягали — беше ясно заявена. Бил Клинтън представи аргументите си пред Конгреса и получи неговата подкрепа.

Но дори с вътрешната подкрепа и успеха на операцията, решението да се използва въздушната мощ на НАТО за подпомагане на косоварите хвърли дълга сянка. Руският президент Владимир Путин го цитира като прецедент за собствените си далеч по-малко оправдани действия в Грузия и Крим.

Ще се опитат ли САЩ, като започнат още въздушни удари срещу Иран, да наложат по-добра сделка за ограничаване на ядрените оръжия и балистичните ракети? Или ще се опитат да наложат промяна на режима? Или ще се намесят, за да предотвратят по-нататъшно клане на протестиращи? Или просто за да се опитат отново да унижат ядрените и ракетните програми на Хаменей? Липсата на яснота около подготовката на Тръмп за война може да е причина за съмнения у дома и сред съюзниците на САЩ в региона.

Познаването на целите на атаката може също да помогне на десетките милиони вътрешни противници на Хаменей да решат как да се подготвят и реагират. Ако САЩ искат промяна на режима, те трябва да ограничат ударите до силите за сигурност и внимателно насочените лидери, оставяйки пространство на протестиращите да излязат на улиците, без да се страхуват, че ще бъдат убити - не само от бандитите на КСИР и Басидж, които ги застреляха през януари, но и от американски и израелски бомби.

Това може дори да помогне на Хаменей да реши дали има смисъл да сключи сделка, за да избегне война. И ако не той, тогава по-голямата яснота от страна на САЩ би могла да помогне на потенциални заместници – вътре или извън режима – да се организират за власт и да избегнат най-лошия от всички възможни светове за Иран и по-широкия регион: хаос в хетерогенна нация от 92 милиона души.