От улиците до тайните операции: Новото лице на руската саботажна кампания

Западни представители на службите за сигурност твърдят, че тези заговори са част от скрита война, водена от руските разузнавателни служби. Палеж, който унищожи над 1000 предприятия в покрайнините на Варшава. Друг палеж, който изгори магазин IKEA в Литва. План за поставяне на запалителни устройства в товарни самолети във Великобритания, Германия и Полша.

Но ключовата фигура в тези заговори, според представителите на службите, не е разузнавателен агент. Той е небрежен бивш таксиметров шофьор, който живее в руска селска местност.

42-годишният Алексей Владимирович Колосовски, който има връзки с престъпни групи, занимаващи се с хакерство, продажба на фалшиви документи за самоличност и кражба на автомобили, се е превърнал в ключова фигура в тази нова форма на неконвенционален конфликт. С помощта на руски разузнавачи той е ръководел планирането и изпълнението на скорошни заговори в Полша, Литва, Великобритания, Германия и вероятно и на други места, според съдебни документи и интервюта с повече от дузина представители на службите за сигурност от пет европейски държави.

Ролята на Колосовски е нова, казват служителите по сигурността. Той не е обучен офицер или агент, внедрен в чужда държава. По-скоро е доставчик на услуги, казаха служителите, който работи в тясно сътрудничество с разузнавачи – повечето от които са от ГРУ, руската военна разузнавателна служба, която носи основната отговорност за саботажни операции.

Агенти като Колосовски стават все по-чести в развиващата се и все по-насилствена саботажна кампания на Кремъл, която ескалира от дребни вандалски прояви до бомбени атентати, палежи и убийства. Целта, според служителите по сигурността, е да се разкъса единството на Запада.

Колосовски, казват те, внася в борбата обширна мрежа от престъпници, които знаят как да превозват стоки и хора, без да привличат вниманието на правоохранителните органи. Най-важното е, че тези контакти живеят и могат да пътуват в Европа, нещо, което става все по-трудно за професионалните разузнавачи на Русия, откакто президентът Владимир Путин започна пълномащабната си инвазия в Украйна.

Използвайки акаунт в услугата за съобщения Telegram, под различни варианти на името „Воин“, той набра мрежа от агенти, включително украински тийнейджър, за да постави запалителни устройства в магазин IKEA в литовската столица Вилнюс и в голям търговски център извън Варшава, според служителите, както и съдебните записи, пише NYT.

От своята база в Краснодар, град в южна Русия, г-н Колосовски организира доставката на детонатори и оборудване за производство на бомби до шкафчета в железопътни гари, където често несъзнателни новобранци ги вземаха, според служители по сигурността от две западни страни и съдебни документи.

На 8 май 2024 г. украинският тийнейджър Даниил Бардадим е поставил запалително устройство с дистанционно управление в секцията с матраци на магазин IKEA. Устройството се е възпламенило в ранните часове на 9 май, умишлено настроено, според прокуратурата, за деня, в който Москва празнува победата на Съветския съюз над нацистка Германия.

Бардадим е бил арестуван няколко дни по-късно. Той е бил изваден от автобус в Литва, докато пътувал към латвийската столица Рига. Според съдебните документи, той е имал чанта, пълна с предмети, които е планирал да използва за направата на бомба, включително дистанционно управляема играчка-кола, два вибратора и шест мобилни телефона. Той е планирал да взриви в Рига устройство, подобно на това, което е поставил в IKEA във Вилнюс. Преди ареста му е бил даден по-стар модел BMW като компенсация за атаката във Вилнюс.

По същото време друга група съучастници, свързани с Колосовски, запалиха пожар извън Варшава, който унищожи повече от 1000 малки предприятия. По-късно полският премиер Доналд Туск заяви, че властите са „сигурни“, че руските разузнавателни служби са отговорни за това. В отговор на саботажните заговори Полша затвори всички консулства на Кремъл в страната, затруднявайки работата на шпионите му.

„Услугите, предоставяни от Колосовски и други като него, са въпрос на необходимост за Русия. От началото на инвазията в Украйна над 750 руски дипломати са били експулсирани от Европа, „по-голямата част от които са шпиони“, заяви Кен МакКалъм, шеф на британската служба за вътрешна сигурност MI5, в реч през 2024 г.

Преди инвазията в Украйна през 2022 г. агенти на ГРУ от специализирана група, известна като „Единица 29155“, извършиха убийства,

замислиха преврата и взривиха складове с оръжие в Европа.

След инвазията ГРУ разшири тези усилия, като назначи командира на единица 29155, генерал Андрей Аверянов, за заместник-началник на цялата агенция. Неговото повишение беше разгледано от западните разузнавателни служби като отражение на важността на саботажа за конфликта на Путин със Запада.

Генерал Аверянов сега ръководи клон на ГРУ, наречен Служба за специални дейности, известен в западните разузнавателни кръгове с руската си абревиатура SSD. Той включва редица подразделения с различни специализации, включително кибервойна, взривни вещества и убийства, заявиха представители на службите за сигурност от четири европейски държави. Някои от тях посочват, че подразделение 29155 сега се ръководи от генерал Вячеслав Стафеев, ветеран със специални операции и опит в кибервойната.

Списъкът с лица, свързани с руските саботажни операции, прегледан от The New York Times и потвърден от няколко западни разузнавателни агенции, съдържа над 300 имена, предимно на руски офицери. Списъкът включва фотографии на някои офицери, както и номера на паспорти и прикривни имена, включително тези, използвани от генерал Стафеев и други висши членове на С.С.Д.

„Военнослужещите от тази единица са замесени в организирането, планирането и прякото изпълнение на терористични актове и саботажни и терористични операции на територията на Украйна, Европейския съюз и други страни извън Русия“, се казва в бележка, приложена към списъка, който е разпространен сред повече от три дузини разузнавателни служби.

Саботажът не е нищо ново за ГРУ. Учебни наръчници от 30-те години на миналия век описват концепцията за „дълбока битка“, която включва саботажни операции далеч зад вражеските линии.

Но тези операции са били предназначени да се извършват от професионални офицери във военно време. Сега Русия разчита на разнородна група от престъпници, украински бежанци и други хора, отчаяни за пари.

Нищо в публичния профил на Колосовски не подсказва за живот, изпълнен с тайни интриги.

Според служители на службите за сигурност от една европейска страна, той изглежда живее скромно и често е задлъжнял. В профилите му в социалните медии има много коли, макар и не особено лъскави. Последният му пост в един от профилите е от 15 декември 2020 г., рождения му ден. В него има снимка с майка му.

Колосовски изглежда е бил свързан с професионален крадец на коли на име Даниил Олейник, който е използвал онлайн псевдонима Wasp Killer. Западни служители по сигурността са свързали и двамата мъже с канал в Telegram – г-н Колосовски под псевдонима LexTER – който е бил платформа за извличане на откуп от хора, чиито автомобили са били откраднати. Г-н Олейник е бил арестуван в Италия и екстрадиран в Украйна през август 2024 г. по обвинение в кражба на автомобили.

Не е ясно дали Колосовски също е бил крадец на автомобили. Но изследователи и служители на службите за сигурност са свързали телефонните му номера с мрежа от канали и групи в Telegram, занимаващи се с контрабанда и доксинг, както и с продажба на фалшиви лични документи и оборудване, използвано за кражба на автомобили. Номерът му често е бил запаметен в телефоните на хората като „Алексей“ плюс името на марка автомобил, като Lexus, Ford или Toyota.

Колосовски е и опитен кибероператор. Според служители по сигурността в една европейска страна, той е бил свързан с хакерска група, наречена KillNet. От началото на инвазията KillNet се е фокусирала върху атакуване на уебсайтове на украински и европейски компании. През 2024 г. групата заяви, че е хакнала френска компания за управление на активи.

През 2021 г. Колосовски е бил кратко задържан от руските власти, макар да не е ясно защо. Тогава, според служители на службите за сигурност, той вероятно е бил вербуван от разузнавателните служби, които често претърсват затворите в търсене на потенциално полезни затворници, готови да работят за тях в замяна на свобода.

След задържането на Колосовски, неговият сътрудник, Олейник, призова последователите си да изтрият комуникациите си, защото властите са конфискували електронните устройства на Колосовски, според служителите на сигурността. Каналите в Telegram, вероятно свързани с Колосовски, също са изчезнали, казаха служителите.

Рано сутринта на 20 юли 2024 г. контейнер, който се товареше на самолет на DHL в Лайпциг, Германия, избухна в пламъци. По-малко от 24 часа по-късно пакет в камион, преминаващ през Полша, се възпламени. Ден по-късно в Бирмингам, Англия, същото се случи с мотокар в складова база на DHL, който превозваше палет с пакети.

Координираните атаки разтърсиха западните правителства повече от предишните саботажи, тъй като имаха потенциал да взривят товарни самолети в небето и да причинят масови жертви. Огромно разследване, в което участваха девет държави, по-късно установи, че ГРУ стои зад заговорите и че те са били изпълнени от обширна мрежа от агенти в Европа, „спазващи много строга конспирация“, според прокурорите в Литва, откъдето произхождат бомбите в пакетите.

В центъра на атаките, според служители по сигурността в две европейски страни, е бил Колосовски.

Той координирал набирането на мрежата, която помогнала да се контролира транспортирането и разпределението на материалите, използвани за производството на запалителните устройства, според европейските служители по сигурността и съдебните документи. Мрежата, според документите, използвала военен запалителен материал, наречен термит, за производството на устройствата, които били скрити в масажни възглавници, оборудвани с електронни таймери.

Атаките белязаха драстично ескалиране на скритата война на Русия, което показва по-голяма готовност да се използва насилие за постигане на целите на националната сигурност, заявиха представители на службите за сигурност от петте европейски държави. Ако товарният самолет на DHL в Лайпциг не беше закъснял, устройството вероятно щеше да се взриви във въздуха, заявиха служителите. Белият дом беше толкова разтревожен, че съветникът по националната сигурност на президента Джоузеф Р. Байдън-младши и директорът на ЦРУ се свързаха с руските си колеги с послание да прекратят незабавно такива действия.

Макар атаките да изпратиха зловещо послание, отмъщението за Русия беше интензивно.

Литовските прокурори предприеха агресивни действия, за да разкрият заговора, и повдигнаха обвинения срещу повече от дузина души, няколко от които бяха замесени и в атаката срещу магазина IKEA. Сред тях беше и руски гражданин на име Ярослав Михайлов.

Михайлов сега е въвлечен в дипломатическа борба. В момента той се намира в Азербайджан, но е издирван в Полша, която е издала „червена бюлетина“ чрез Интерпол с искане за арестуването му. Русия е подала контраискане до Интерпол, ход, който често използва, за да си върне арестуваните шпиони и агенти.

Интересът на Кремъл към случая му показва колко важен е Михайлов, заявиха служителите. Михайлов е изпратил писмо до Сергей Наришкин, шефа на руската външна разузнавателна служба, с молба за помощ при завръщането му в Русия, според служители в една от страните.

Колосовски не е забравил своя приятел. Той е лобирал пред своите ръководители в руските разузнавателни служби да помогнат за освобождаването на Михайлов, според служителите.

След операцията с DHL той е бил извикан в местния офис на ФСБ, руската служба за вътрешна сигурност, в Краснодар, където са били претърсени устройствата му, според служители на службите за сигурност. Служителите имат различни обяснения за това. Възможно е, според някои, публичността около някои от дейностите му, особено заговора с DHL, да е предизвикала негативна реакция от Кремъл.

Служителите също така казаха, че има признаци, че Колосовски е имал финансови проблеми. Има доказателства, че е използвал собствени средства, за да финансира някои от операциите си, казаха тези служители, и може би е опитал да се компенсира с средства, отпуснати от разузнавателните служби.

Въпреки че не е пътувал в чужбина от нахлуването в Украйна, наскоро е търсил онлайн недвижими имоти в Лондон, казват служители от две европейски страни – което е индикация, че може би търси бъдещ дом за пенсиониране или начин да напусне Русия.