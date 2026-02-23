Германските туристи осигуряваха дълъг сезон във Варна

Германските туристи традиционно осигуряват дълъг сезон във Варна - от началото на май до края на септември, а понякога и до средата на октомври. Именно тази продължителност трудно може да бъде компенсирана от други пазари, след като авиокомпания реши да спре чартърните си полети заради нерентабилност.

Това каза пред БНР председателят на Асоциацията на инкаминг агенциите Иван Грошев.

Решението за спиране на полетите не просто не изненадва сектора, а го шокира, категоричен е Грошев. Обявяването му в края на ноември идва в момент, когато голяма част от капацитетите за следващия сезон вече са договорени. Според него намирането на алтернативни превозвачи в този етап е практически невъзможно.

Той припомни, че германският пазар в някои години в отчитал двуцифрен ръст още в ранните записвания. На този фон загубата на авиокапацитет, който е формирал около една трета от чартърния трафик, ще се отрази осезаемо върху сезона, смята той.

Въпреки че има частични опити за компенсиране с ограничен брой допълнителни полети, експертът е категоричен, че негативният ефект ще бъде сериозен.

Очакванията са част от спада да бъде ограничен чрез активизиране на туристопотока от Румъния, Полша и Чехия, но тези пазари не предлагат същата сезонна устойчивост. Манталитетът на клиентите е различен -дори при много добри оферти те не са склонни да пътуват извън активния летен период, каза Грошев.