Четири дни ваканция за учениците

Неочаквана ваканция от четири почивни дни ще имат учениците в края на май заради провеждането на държавните зрелостни изпити за дванайсетокласниците и Деня на българската писменост и култура.

Тази седмица е последната от месеца, в който всички работни дни са и учебни.

На 20 май, сряда, се провежда задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература за 12. клас и денят е неучебен.

Почивен е и петък, 22 май, когато е втората задължителна матура за зрелостниците. Тъй като 24 май е в неделя, почивен е и понеделник, 25 май. Така се оформят кратка ваканция от 22 до 25 май включително (петък-понеделник).

Като бонус, учениците в Община Пазарджик получават и още един почивен ден – четвъртък, 21 май. Тогава е празникът на Пазарджик – денят на св. Константин и Елена. По този начин учениците в Пазарджишко ще почиват цели шест дни.