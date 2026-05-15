Кейт: Mi chiamo Katerina

Първото самостоятелно пътуване на принцеса Кейт в чужбина след завършването на лечението й от рак се превърна в неочаквана демонстрация на нейния завиден италиански, пише Yahoo UK.

По време на посещение в Реджо Емилия в сряда и четвъртък, където посети две местни предучилища, кралската особа общува свободно с поддръжниците си и се представи на децата като „Катерина“.

Кейт поздрави над 3000 доброжелатели и демонстрира естествената си способност да се свързва с непознати, като разговаря на родния им език на различни събития.

Кейт бе облечена с плисирана миди пола, съчетана с яке Blaze Milano и гривна от миланската марка Atelier Molayem.

Британската кралска особа е в Италия в подкрепа на кампанията си за образование в ранна детска възраст.

През януари 2025 г. Кейт публикува изявление, в което обяви, че ракът ѝ е в ремисия и е фокусирана „върху възстановяването“.

Съпругата на принц Уилям не беше предприемала официално международно пътуване от 2022 г., когато посети Бостън в САЩ за церемонията по връчването на наградите "Ъртшот", създадени от Уилям.