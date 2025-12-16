Източният фланг на ЕС засилва сътрудничеството си в областта на отбраната

"Държавите членки на Европейския съюз (ЕС) по източния фланг задълбочаваме сътрудничеството си в настоящия ключов момент за европейската сигурност. Заявяваме своята решимост и непоколебимост за взаимодействие, така че да бъде повишена готовността за отбрана на източните граници на Съюза." Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков в Хелзинки, където участва в първата среща на върха на източния фланг, съобщиха от правителствената пресслужба.

Българският премиер и лидерите на още седем държави членки на ЕС обсъдиха необходимостта от координирани действия за укрепването на отбранителната готовност в контекста на сътрудничеството с НАТО.

Росен Желязков заяви подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност 2030 г. По думите му тя, заедно с основните проекти, дават възможност способностите за отбрана да бъдат значително подобрени в три направления - координация, капацитет и технологично обновление и способности.

„Ние участваме и по програмата SAFE с конкретни проекти в отделните домейни, които представляват интерес за България, която трябва да защитава своите граници, особено тези, свързани с Черно море“, отбеляза Желязков, цитиран от БТА.

Премиерът в оставка специално изтъкна значението на свободата и сигурността на корабоплаването в Черно море.

„Заявихме нашето участие и нашите възможности, както и намеренията ни за разширяване на тези капацитети“, добави още той.

Развитието на транспортните коридори по направлението Север – Юг също беше приоритетно откроено от Росен Желязков. По думите му именно формати като настоящия в Хелзинки допринасят за съвместните усилия в тази посока.

В рамките на форума лидерите на Финландия, България, Швеция, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Литва ще обсъдят сигурността по източния фланг на ЕС, както и необходимостта от координирани действия за укрепването на неговата отбранителна готовност и дългосрочна устойчивост в контекста на сътрудничеството ЕС - НАТО.

Русия е най-значимата директна и дългосрочна заплаха за сигурността, мира и стабилността в евроатлантическата зона, казаха в съвместно изявление днес Финландия, Швеция, Естония, Латвия, Полша, България, Румъния и Литва, предаде Ройтерс.