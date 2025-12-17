Парична гаранция общо от 350 000 лв. за общинските съветници Кателиев и Стефанов

Варненският окръжен съд определи мярка "парична гаранция" за общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов. До момента двамата бяха под домашен арест. Те са обвиняеми по дело за престъпен сговор заедно с варненския кмет Благомир Коцев.

За Стефанов паричната гаранция е 200 000 лева, а за Кателиев – 150 000 лева. Парите за гаранциите трябва да бъдат внесени до седем дни. Същият е и срокът за обжалване определението на съда.

Николай Стефанов бе представляван от адвокат Диляна Агова, а Йордан Кателиев – от адвокат Ивайло Костов. От страна на Софийската градска прокуратура участваха прокурорите Ахмед Кокоев и Георги Иванов.

Адвокат Диляна Агова заяви, че единственото дружество, в което Стефанов е съдружник заедно с кмета Коцев, не е осъществявало дейност. По думите ѝ разследването по делото е приключило, което е основният мотив за искане на промяна на мярката за неотклонение.

Защитата посочи, че Стефанов полага грижи за три деца, като по делото са представени три удостоверения за раждане. Агова изтъкна и влошено психическо здравословно състояние на Стефанов, както и здравословни проблеми на жената, с която той съжителства. Според защитата настоящата мярка възпрепятства възможността за нормално функциониране на семейството и грижата за здравето.

Адвокат Ивайло Костов заяви, че по отношение на Йордан Кателиев не са налице основания за по-тежка мярка за неотклонение. Той посочи добро извънпроцесуално поведение на клиента си и факта, че съдът многократно е разрешавал напускане на адреса за домашен арест с цел посещение на лекар, като Кателиев е изпълнявал стриктно процесуалните си задължения.

Костов заяви, че няма данни за извършване на каквато и да е престъпна дейност, а обвиненията за подкуп се основават единствено на свидетелските показания на Пламенка Димитрова, които защитата намира за негодни. Искането е за налагане на мярка „подписка“.

От Софийската градска прокуратура посочиха като доказателства разпитите на свидетелите Пламенка Димитрова, Траян Георгиев, Биляна Якова и Мария Атанасова и др. Прокуратурата заяви, че спрямо Пламенка Димитрова са били отправяни заплахи, поради което според обвинението съществува реална опасност от извършване на друго престъпление.

Николай Стефанов заяви пред съда, че ще продължи да съдейства на процеса. Йордан Кателиев заяви, че няма да се укрие и няма да извърши друго престъпление, като помоли за по-лека мярка за неотклонение.