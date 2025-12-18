На 79 години е жената, прегазена от коли на "Тракия" край Пазарджик

Установена е самоличността на жената, блъсната снощи на автомагистрала "Тракия" край Пазарджик. Тя е на 79 години и е от Асеновград, съобщиха от полицията.

Трагичният пътен инцидент стана снощи между 68-ия и 69-ия километър на аутобана в платното посока Пловдив, припомня БНР.

По неясни причини пешеходката в разрез с всякакви норми и мерки за безопаснос се е движила по линията между активната и скоростната лента, когато е била прегазена последователно от няколко коли, включително тежкотоварни.

Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик.