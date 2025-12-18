IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 42

На 79 години е жената, прегазена от коли на "Тракия" край Пазарджик

Тя е от Асеновград

18.12.2025 | 10:51 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Установена е самоличността на жената, блъсната снощи на автомагистрала "Тракия" край Пазарджик. Тя е на 79 години и е от Асеновград, съобщиха от полицията.

Трагичният пътен инцидент стана снощи между 68-ия и 69-ия километър на аутобана в платното посока Пловдив, припомня БНР.

По неясни причини пешеходката в разрез с всякакви норми и мерки за безопаснос се е движила по линията между активната и скоростната лента, когато е била прегазена последователно от няколко коли, включително тежкотоварни.

Свързани статии

Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Пазарджик.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пешеходка АМ Тракия прегазена
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem