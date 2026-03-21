Израел ударил заводи за балистични ракети в Техеран

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) заявиха днес, че през нощта са ударили заводи за производство на балистични ракети на Корпуса на гвардейците на ислямската революция в Техеран, предаде Франс прес.

"През нощта израелските военновъздушни сили проведоха широкомащабна операция в Техеран. В рамките на тази операция бяха нанесени удари по съоръжения, използвани за производството на компоненти, които играят съществена роля при разработването на балистични ракети за службите за сигурност на иранския режим", съобщи ЦАХАЛ.

"Нанесените удари намаляват значително способностите на иранския терористичен режим за производството на компоненти за разработването на балистични ракети", подчертава ЦАХАЛ.

Сред засегнатите обекти е център за производство и разработване на компоненти на балистични ракети, складово съоръжение, както и център за производството на ракетно гориво, принадлежащ на иранското Министерство на отбраната, съобщава БТА.