Разследват склад в Хасково, пълен с тонове храна с неясен произход и изтекъл срок

Министерството на земеделието, съвместно с МВР, разкри огромен хладилен склад в Хасково, пълен със стотици тонове храна с неясен произход и без срок на годност. Това обяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по Нова тв служебният министър Иван Христанов. По думите му продуктите не са съхранявани по правилен начин

"Продуктите не са били съхранявани при нормални условия и вероятно са били връщани в магазини, за да се преопаковат и продадат отново", уточни Христанов.

"Собствениците вече са установени, но подозираме, че са фалшиви. Реалните са други хора", допълни министърът.

Подаден е сигнал към Прокуратурата. Складовете са запечатани.

"Инвентаризацията продължава и в понеделник и следващите дни. Ще пристъпим към сезиране на ГДНП, защото тук говорим за много мащабна операция, която е вървяла години наред и е тровила българския народ", каза още Христанов.

Министърът показа и снимки от склада с храните - буци масло, подготвени за преопаковане, месо в кашони, масло във фалшиви опаковки, наподобяващи германски марки, кашони с колбаси. "Това е общ изглед за мизерията в този склад", допълни той.

Припомняме, че миналата седмица служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов съобщи за разкрит канал за контрабанден внос и незаконна преработка на месо в района на Ихтиман.

При проверки на място служители на БАБХ и МВР са открили пресни животински отпадъци, кости и няколко локации, използвани за транжиране и разфасоване на месо. Според властите оттам продукцията вероятно е била разпространявана предимно в София и района.