Емил Дечев: Миграционният натиск е със 70% по-нисък от предходните години

Миграционната обстановка по държавната граница на България към момента е спокойна. Отчита се трайна тенденция на намаляване на миграционния натиск, който е със 70% по-нисък спрямо предходните години. Това посочва в писмен отговор на парламентарен въпрос служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев във връзка с действия на Министерството на вътрешните работи при евентуален миграционен натиск, породен от конфликта в Близкия изток.

Дечев посочва, че в охраната на границата се инвестират значителни технически, финансови и човешки ресурси, като се поддържа постоянна готовност за реакция при установяване на нови тенденции или изместване на маршрутите на придвижване на нелегалните мигранти.

В отговора се отбелязва, че капацитетът за граничен контрол е засилен чрез увеличаване на състава на гранична полиция с допълнителни 1264 щатни бройки, утрояване на присъствието на служители от Постоянния корпус на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс) по българо-турската граница и увеличаване на тяхното присъствие по българо-сръбската граница. В охраната на българо-турската граница е включен съвместен полицейски контингент, съставен от служители на Австрия, България, Унгария, Румъния и Гърция.

Също така разширена с нови участъци от над 110 км е интегрираната система за гранично наблюдение, като в експлоатация са пуснати две нови сензорни линии. За целите на граничното наблюдение (с подкрепата на Фронтекс) са доставени общо 510 нови превозни средства и 34 дрона. Осигурени са ръчни термовизионни камери, преносими системи за наблюдение и прибори за нощно виждане, като в състава на патрулите се включват и служебни кучета.

Продължава провеждането на специализираната полицейска операция по границата с Турция и част от границата с Гърция за предотвратяване и пресичане на опитите от отделни лица и групи мигранти за незаконно преминаване, допълва вътрешният министър.

За подпомагане действията на гранично-полицейските наряди активно се използват безпилотните летателни системи. Провеждат се регулярни полети по българо-турската и част от черноморската граница с дистанционно пилотирани авиационни системи, което подобрява ситуационната осведоменост по външната граница на Европейския съюз.