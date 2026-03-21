BGONAIR Live Новини Днес | 42

Радев, „Прогресивна България“: Няма сила, която да ни пречупи

Днес започваме най-важната битка в живота си, заяви доскорошният президент

21.03.2026 | 14:50 ч. 101
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лидерът на формацията "Прогресивна България" Румен Радев даде начало на националната предизборна кампания на формацията в Пловдив.

До доскорошния президент застанаха водачът на листата за Пловдив-град Владимир Николов и водачът на листата за Пловдив-област ген. Иван Лалов.

Румен Радев беше посрещнат с аплодисменти.

"Щастлив съм да видя всички вас от цяла България в древния Пловдив - градът, оцелял в не една битка. Днес всеки от нас води битки, не винаги успяваме да спечелим, но тези битки осмислят живота ни. Големи таланти и блестящи умове усещат, че е все по-трудно да реализират идеите си в собствената си родина", каза лидерът на "Прогресивна България“ в речта си.

"Пилеем време в очакване на справедливост от правосъдието, губим близките си, които заминават на гурбет, плащаме за здраве и сигурност, защото български олигарси го превърнаха в бизнес", допълни той.

Той заяви още, че политическата класа е успяла да отблъсне българите от урните и че мечтата за свободна пазарна икономика е била смазана от олигархията.

"Днес започваме най-важната битка в живота си - битката за България. Искам да благодаря на всеки един от вас, на всички смели хора, които имат куража да влязат в българската политика", подчерта Румен Радев, цитиран от Bulgaria ON AIR.

"Няма сила, която да ни пречупи. Нашата цел е ясна - да свалим олигархията. Обещавам ви, че ще го направим. Да си върнем държавата, да няма бедни в европейска България. Ние влизаме в тази битка с ясното убеждение, че знаем какво искаме и как да го постигнем. Да живее България", завърши той.

Тагове:

Румен Радев Прогресивна България Пловдив
