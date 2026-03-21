МВР: Иван Демерджиев е разпитан в ГДНП на 20 март

Кандидатът за народен представител Иван Демерджиев е бил в Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) на 20 март вечерта, след като е призован във връзка с образувана по сигнал прокурорска преписка, съобщиха от пресцентъра на МВР.

На 19 март в ГДНП е постъпила прокурорска преписка с разпореждане за извършване на проверка и снемане на сведения по сигнал, постъпил в Софийска градска прокуратура. Срокът за приключването ѝ е фиксиран от наблюдаващия прокурор на 48 часа, отбелязват от МВР.

След като е призован по телефона и е уточнил кога ще има възможност да се яви, Иван Демерджиев е влязъл в сградата на ГДНП в 22:25 часа и я е напуснал в 22:55 часа, което е отразено в дневника за пропускателния режим в главната дирекция. Съгласно нормативната уредба режимът на работа в МВР е непрекъсваем - 24 часа има дежурни служители, допълват от институцията.

На 19 март депутатът от „ДПС – Ново начало“ в 51-вото Народно събрание и бивш вътрешен министър Калин Стоянов заяви в парламента, че има подготовка Министерство на вътрешните работи да бъде използвано за политически репресии по отношение на определени политически партии. По тази причина днес пускам официален сигнал до Софийската градска прокуратура, каза той. Също така обясни, че водачът на лисата на Румен Радев в Кърджали - Иван Демерджиев, бивш вътрешен министър, е провел среща с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и му е наредил да бъдат започнати масови арести на симпатизанти, активисти, членове и кметове на ДПС, припомня БТА.

По-късно през деня Иван Демерджиев написа във Фейсбук, че ако Стоянов действително е подал сигнал срещу него, ще защити името си и ще подаде на свой ред сигнал за набеждаване. "Вярвам, че справедливостта е битка и ще водя тази битка до края, включително срещу Пеевски и неговите сътрудници", коментира бившият вътрешен министър.