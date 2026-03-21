Левски напред към титлата, победи с 2:1 Черно море

"Сините“ вече имат аванс от 9 точки пред Лудогорец

21.03.2026 | 19:45 ч. Обновена: 21.03.2026 | 20:08 ч.
БГНЕС

Левски победи Черно море с 2:1 на „Герена“ и направи още една важна крачка към шампионската титла. „Сините“ затвърдиха силната си форма и вече имат аванс от 9 точки пред основния си преследвач Лудогорец.

Домакините стигнаха до успеха през второто полувреме, когато реализираха и двете си попадения. В края се разписаха и "моряците".

Резултатът бе открит в 53-ата минута от Евертон Бала. В 67-ата минута Левски удвои преднината си след автогол на Кристиан Томов. Тогава Бала изпълни дузпа, но прати топката в гредата, но след рикошет в гърба на Томов влетя в мрежата му за 2:0.

Черно море опита да се върне в мача, а в 75-ата минута бе много близо до попадение. Резервата Николай Златев направи добър пробив и завърши с удар от малък ъгъл. Вратарят на Левски Светослав Вуцов обаче се намеси решително, отклони топката, а след това тя се отби и в гредата.

В 94-ата минута гостите все пак вкараха почетен гол дело на Асен Чандъров, но за повече нямаха време. 

С победата Левски продължава уверено похода си към върха и увеличава напрежението върху конкурентите си. Тимът показа стабилност и характер в ключов момент от сезона, а успехът срещу Черно море може да се окаже още една важна стъпка по пътя към шампионската титла.

Левски запази преднината си от 9 точки, след като Лудогорец я беше намалил на 6 след разгрома над Спартак Варна още в четвъртък. След паузата „сините“ са гостите на Добруджа, а Черно море – приема Славия.

