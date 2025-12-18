IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
29-годишен е задържан за унищожаване на 215 надгробни плочи в София

На мъжа са повдигнати обвинения

18.12.2025 | 13:42 ч. 9
Снимка: архив, БГНЕС

Софийската районна прокуратура обвини и задържа 29-годишен мъж за повреждане и унищожаване на 215 надгробни плочи.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 10.12.2025 г. около 20,30 часа на Централни софийски гробища в гр. София обвиняемият Ж.И. е унищожил и повредил противозаконно чужди движими вещи - 215 бр. надгробни плочи и урни на стойност 100 000 лв., като от деянието са причинени значителни вреди.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление чл. 216, ал. 5, т. 2, пр. 1, вр. ал. 1 от НК.

С постановление на наблюдаващ прокурор мъжът е задържан за срок до 72 часа. Той е осъждан.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Софийска районна прокуратура надгробни плочи Централни гробища
