Петков: Пладнешки грабеж, планират да купят 67 дка ливада за 200 млн. лв.

"Пладнешки грабеж! Докато държавата кипи от недоволство, през Министерството на енергетиката и АЕЦ Козлодуй планират да купят с нашите пари 67 дка ливада за 200 милиона лева. Която по данъчна оценка е на стойност едва 177 000 лева". За това алармира във Facebook Кирил Петков от ПП.

Той коментира, че с "малки стъпки отвоюваме обратно нашата България за нейните граждани". "Но ни чака още много работа, докато разградим модела Пеевски-Борисов", заявява Петков и е категоричен, че "те няма да спрат, докато не ги спрем"

Петков пита парите от сделката къде ще отидат дали "за купуване на избори или за нов хотел на Пеевски в Дубай?"

"Това е видео, разпространено от BGElves, което според твърденията показва хотела на Пеевски в Дубай. В най-скъпата част на Дубай. На луксозното голф игрище Монтгомъри.

Това е истинският музей на модела Пеевски-Борисов – в Дубай.

Ще търпим ли?

Благодаря ви, че сме заедно, че сме много, и че повече хотели в Дубай с нашите данъци няма да им позволим да си строят", заявява още Петков. Той приканва още: "Протестът е довечера на същото място от 18:00 часа!"

Припомняме, че подробностите за "златната" поляна лъснаха вчера по време на изслушване на енергийния министър Жечо Станков - по настояване на ПП.

"Вярно ли е, че АЕЦ "Козлодуй" купува 68 декара земеделска земя със статут "ливада" за 100 млн. евро без ДДС, което прави 1 470 588 евро за декар ( 2 876 176 лв./дка)?, попита Радослав Рибарски от "Продължаваме промяната", като посочи, че преди 10 години целият имот е струвал толкова - 3 млн. лева. Защо този частен терен не е бил осигурен по-рано, а едва сега? Защо се прибягва до покупко-продажба, вместо да се приложи процедурата за отчуждаване, предвидена за осъществяване на важни инфраструктурни обекти, продължи Рибарски.

Министърът на енергетиката не отговори на конкретните въпроси. Вместо това взе да обяснява колко са важни новите ядрени мощности и между другото спомена, че няма плащане и няма сключена сделка на такава стойност. Всъщност никой не твърди, че е сключена. Но се готви. Министърът обаче обеща да направи проверка.