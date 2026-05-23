Кои бяха най-добре облечените звезди на дефилето на Louis Vuitton

Първите редове на дефилето на Louis Vuitton се превърнаха в истинска витрина на съвременния стил, където най-големите звезди демонстрираха безупречни визии и модна увереност. Събитието събра впечатляваща селекция от знаменитости, които превърнаха модния подиум и първия ред в сцена на висша мода и индивидуален почерк.

От класически елегантни силуети до смели и експериментални комбинации, звездите показаха разнообразие от интерпретации на актуалните тенденции. Всяка поява допринесе за цялостното усещане за лукс, креативност и внимание към детайла, характерни за ДНК-то на бранда.

За ревюто Louis Vuitton Cruise 2027, артистичният директор на дамската колекция Никола Гескиер почерпи вдъхновение от един от най-бляскавите градове в света, този, който никога не спи – Ню Йорк.

Когато поканите са изпратени към своите получатели, те са придружени от тениска с бродерия „Ню Йорк“, която, по случайност, е била в цветовете на отбора „Ню Йорк Никс“. Да не говорим, че колекцията на Гескиер беше представена в едно от артистичните сърца на Голямата ябълка – музеят на изкуствата The Frick Collection, който съхранява една от най-големите колекции от ренесансово изкуство в града.

Както Louis Vuitton сами отбелязват в Instagram, колекцията Cruise 2027 „преплита аспекти от гардероба на американската жена с нюанси на европейската културна традиция – едновременно празнувайки автентичността и на двете“

Дизайните бяха оценявани от звезден първи ред, включително дългогодишни поддръжници на модната къща като Зендая, Ема Стоун, Кейт Бланшет, Ан Хатауей и Емили Блънт, всички облечени от глава до пети в Louis Vuitton.

