Гечев от ПБ: Не искаме да правим регулации, искаме ясно ценообразуване

Консумираме безопасна храна, което не значи, че всеки път тя е здравословна. Това заяви в предаването "Опорни хора" Явор Гечев - депутат от "Прогресивна България" и бивш министър на земеделието.

По думите му системите за контрол работят, но винаги има аномалия - "дори и защото се хващат различни неща, това значи, че държавната система работи".

На въпрос на Ганиела Ангелова да очакваме ли намаляване на цените с новите законови промени Гечев отговори: "Ще има много неща, но това не е единственото. За да има цялостно намаляване на цените, не просто трябва да има регулация на нелоялните търговски практики, трябва да има значително производство и мерки, които да го вдигат в годините".

"Земеделието не е бързооборотна стока - тя е една реколта за една година. А вдигането на цените има няколко компонента - един от тях е международното положение, горивата, инфлацията и евентуалните макроикономически процеси. Но има и компонент на вдигането, който най-лесно се хваща при сравнение на тукашните продукти със същите продукти, дори в същите вериги, извън България. Когато те имат значима разлика - не процент, а десетки проценти, тогава има и нещо, което явно не е макроикономическата обстановка", каза още Гечев.

Според него промените в Закона за защита на конкуренцията и на потребителите целят тази аномалия, която се дължи на нелоялните търговски практики, на недостатъчно "светло" ценообразуване и натрупване на такива показатели.

Народният представител от ПБ посочи и къде по веригата се изкривява ценообразуването: "Много точно може да се отговори вече. Анализите на КЗК доказаха изкривяването в тази насока - включително веригите, срещу които са повдигнати производства, те казват същото - че има аномалия при последния сегмент на търговията на дребно и че тази аномалия един път натиска производителите, втори път се отразява в ценообразуването".

Гечев разкри и какви ще са основните компоненти във формулата, която управляващите изготвят.

"Ние не искаме да правим регулации - нито думичка в текста няма за колко да си продавате доматите във веригата. Но искаме да е ясно как се ценообразува. И ако в крайна сметка има аномалии, даваме целия инструментариум на КЗК, на КЗП и на вас - медиите, за да знаете каква е истината", обобщи ексминистърът.

Целия разговор гледайте във видеото.