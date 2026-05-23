Прическата на Деми Мур предизвика фурор на филмовия фестивал в Кан

Уау ефектът е гарантиран

23.05.2026 | 23:00 ч.
Снимка: Getty Images

Деми Мур продължава модния си поход в Кан, този път с нова прическа. 

Актрисата се появи на червения килим с напълно обновена визия, която мигновено привлече вниманието на фотографи, стилисти и присъстващи гости. Къдравият „лоб“ стил добави неочакван, по-смел акцент към иначе класическата ѝ елегантност.

Появата ѝ в Кан бързо се превърна в една от най-коментираните теми на вечерта, като модни експерти определиха промяната като „свежа, уверена и стратегически подбрана“. Визията на актрисата се вписва в по-широката тенденция на завръщане към естествената текстура и по-меките силуети при прическите на червения килим.

Социалните мрежи също реагираха мигновено, като кадри от събитието започнаха да се разпространяват светкавично и да събират хиляди коментари. Част от феновете определиха трансформацията като най-дръзката визия на Деми от години, докато други я виждат като знак за нова стилова ера за актрисата.

Мур показа новата си прическа преди премиерата на филма La Bola Negra в четвъртък, 21 май. 63-годишната актриса стъпи на червения килим не с емблематичната си дълга коса, а с кичури, които едва докосваха рамото. 

Деми украси премиерата в дълга до пода сапфиреносиня рокля с голяма панделка и къс шлейф от Self-Portrait. Визията е проектирана от креативния директор и основател на марката Хан Чонг и е изработена в лондонското ателие на британската модна къща. 

Роклята бе допълнена с ефектно колие и черни обувки с каишка. 

