След пороите: Издирват 55-годишен мъж в Севлиево

Забелязан е за последно в събота в местността "Чакала"

23.05.2026 | 23:15 ч. 4
В Севлиево се издирва мъж на 55 години, съобщиха от полицията. Мъжът е бил забелязан за последно в събота в местността "Чакала" малко след 10:00 часа.

По случая се извършват оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, като в издирването са включени и доброволци, съобщава кореспондентът на БТА в Габрово Радослав Първанов.

От полицията уточняват, че издирвателните действия се провеждат при усложнена метеорологична обстановка и затруднени условия в района вследствие на обилните валежи. В събота в района на "Чакала" главният път Габрово - Севлиево беше затворен заради излизане от коритото на река Видима. 

