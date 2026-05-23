МВР: Обстановката след наводненията постепенно се нормализира

Няма пострадали или загинали граждани след обилните валежи и усложнената метеорологична обстановка в страната. След обилните дъждове обстановката в страната е динамична, но постепенно се нормализира., ъобщиха от Министерството на вътрешните работи.

Към момента бедствено положение е обявено за област Габрово, общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.

По информация от Министерството на енергетиката няма населени места без ток. 95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата страна.

След проливните дъждове най-сериозна е обстановката в областите Габрово и Велико Търново.

В област Габрово са получени 36 сигнала, свързани с усложнената обстановка.

Повечето вече са отработени. Към момента 7 екипа работят на места, за които са получени 9 сигнала за наводнения.

Най-сериозно е положението в Севлиево.

Там река Росица е излязла от коритото и много къщи са наводнени. Живеещите в района се евакуират

Получени са множество сигнали за наводнени сгради на територията на цялата област Габрово. Разпределени са екипи за оказване на помощ, отводняване и освобождаване на пътни платна от паднали дървета на територията на цялата област.

От МВР информираха, че

в следобедните часове обстановката на територията на РДПБЗН Велико Търново се нормализира

поради отичане на падналите водни количества.

Работещите екипи на места с наводнения са 7, към момента се отработват 18 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка. Евакуирани са 6 души .

32 сигнала са получени и за населени места на територията на област Ловеч.

Спооред прогнозата за времето през по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат.