МВР: Обстановката след наводненията постепенно се нормализира

Няма пострадали или загинали граждани след обилните валежи и усложнената метеорологична обстановка в страната. След обилните дъждове обстановката в страната е динамична, но постепенно се нормализира., ъобщиха от Министерството на вътрешните работи.
Към момента бедствено положение е обявено за област Габрово, общините Габрово, Дряново, Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец.
По информация от Министерството на енергетиката няма населени места без ток. 95 аварийно-спасителни дейности са осъществили пожарникарите днес в цялата страна.
След проливните дъждове най-сериозна е обстановката в областите Габрово и Велико Търново.
В област Габрово са получени 36 сигнала, свързани с усложнената обстановка.
Повечето вече са отработени. Към момента 7 екипа работят на места, за които са получени 9 сигнала за наводнения.
Най-сериозно е положението в Севлиево.
Там река Росица е излязла от коритото и много къщи са наводнени. Живеещите в района се евакуират
Получени са множество сигнали за наводнени сгради на територията на цялата област Габрово. Разпределени са екипи за оказване на помощ, отводняване и освобождаване на пътни платна от паднали дървета на територията на цялата област.
От МВР информираха, че
в следобедните часове обстановката на територията на РДПБЗН Велико Търново се нормализира
поради отичане на падналите водни количества.
Работещите екипи на места с наводнения са 7, към момента се отработват 18 сигнала, свързани с метеорологичната обстановка. Евакуирани са 6 души .
32 сигнала са получени и за населени места на територията на област Ловеч.
Спооред прогнозата за времето през по-голямата част на нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горнотракийската низина и югоизточните райони. Сутринта временно валежите ще отслабнат и в повечето места ще спрат.