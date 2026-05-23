Търсят се 160 000 сезонни работници у нас, спешно наемат чужденци

Българският бизнес се нуждае от близо 160 000 души за сезонна работа, сочи проучване на работодатели.

За последните три години у нас са регистрирани около 75 000 чужденци от страни извън ЕС, а държавата предприе мерки за облекчаване на наемането им.

Във ферма за аспержи във Великотърновско наемат работници от Виетнам и Непал.

Великотърновецът Христо Анчев от години отглежда аспержи, ревен и сезонни зеленчуци във фермата си в село Джулюница.

През последните две години наема за беритбената кампания работници от Виетнам и Непал, тъй като българите отказват да работят на полето.

"В България все по-трудно се намират работници, особено за нашия тип работа, която е селскостопанска, особено навън, при по-трудни метеорологични условия. Реших да наема чуждестранни работници, които са доста работливи и добре организирани", каза зеленчукопроизводителят.

Чужденците са работили в земеделието в Непал и се адаптират бързо във фермата. Спечелените пари изпращат на семействата си.

"Аз съм от Непал, моето село е малко, нарича се Сензал. Майка и ми баща ми бяха заети в селското стопанство. Харесва ми да работя във фермата, работата никак не е трудна. Имам възможност да печеля хубави пари", сподели сезонният работник Сангам.

"Идвам от Данг – в Непал, за да работя селскостопанска работа тук. Моето семейство очаква да спечеля пари и да мога да им помогна", посочи работникът Небитан.

"Те много бързо схващат. Като им покажеш един два пъти и след това ги направляваш какво да направят. Доволни сме, ще ни трябва още едно момче до края на сезона, защото нашият сезон е доста труден и динамичен. След като свършим аспержите и ревена, започваме другата продукция, те са повече сезонни зеленчуци – домати, пипер, краставици, картофи", обясни Анчев.

70% от фирмите у нас търсят работна ръка от чужбина за строителството, земеделието и туризма.

Бизнесът е готов да внесе до 160 000 работници от трети държави, а държавата предприе законови промени за облекчаване на процедурите по наемането им.

