Нинова: Наглостта предизвика гнева на площадите

Общественото недоволство и политическото напрежение в страната могат да ескалират допълнително, ако към настоящите протести се добави и социално напрежение. Това заяви за bTV бившият лидер на БСП и настоящ председател на партия „Непокорна България“ Корнелия Нинова.

По думите ѝ след Нова година е напълно възможно да се стигне до социални протести заради постоянно растящите цени и липсата на ефективни мерки от страна на управляващите.

Според нея сегашните протести са „ценностни“ – за морал, справедливост и срещу модела на „завладяната държава“, но към тях може да се прибави и силно социално недоволство. Като допълнителен фактор Нинова посочи липсата на адекватен бюджет и приемането на удължителен такъв, при положение че само за месец са внесени три различни бюджетни проекта с коренно различни параметри.

„Това е наглост и една от основните причини за народния гняв по площадите“, заяви Нинова, като добави, че става дума и за ръководствата на ключови регулаторни органи, които по думите ѝ „нищо не правят, за да се борят със спекулата“.

Нинова коментира още, че редовно участва в протестите и заяви, че от десет години се бори срещу модела „Борисов–Пеевски“.

По думите ѝ оставките в ръководството на БСП са „мимикрия“, целяща да се тушира напрежението в партията, а не реално поемане на отговорност. Тя заяви, че на нея самата са били предлагани постове, пари и обществени поръчки, но винаги е отказвала, докато сегашните лидери „са се продали за няколко поста“.