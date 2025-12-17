Нинова за събитията в НС: Нагло и безотговорно

Лидерът на “Непокорна България” Корнелия Нинова коментира политическите събития в днешния пленарен ден и ги определи като "безумие, което се случва за пръв път в нашата история".

"Депутатите внесоха за гласуване удължителен бюджет и редовен бюджет едновременно", каза Нинова и подчерта, че това е безотговорно и нагло.

"Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос. Изобщо не ги интересува какво ще стане с хората, с икономиката, с финансовата стабилност. Интересува ги само личния им интерес и касички. Деградирал управленски модел. Заслужават да бъдат изметени всички вкупом и повече никога да не доближават Народното събрание", каза още Нинова.