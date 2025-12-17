IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Нинова за събитията в НС: Нагло и безотговорно

Такова безумие се случва за първи път, добави лидерът на "Непокорна България"

17.12.2025 | 13:36 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на “Непокорна България” Корнелия Нинова коментира политическите събития в днешния пленарен ден и ги определи като "безумие, което се случва за пръв път в нашата история".

"Депутатите внесоха за гласуване удължителен бюджет и редовен бюджет едновременно", каза Нинова и подчерта, че това е безотговорно и нагло.

"Това е умишлено хвърляне на страната в тотален хаос. Изобщо не ги интересува какво ще стане с хората, с икономиката, с финансовата стабилност. Интересува ги само личния им интерес и касички. Деградирал управленски модел. Заслужават да бъдат изметени всички вкупом и повече никога да не доближават Народното събрание", каза още Нинова.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Корнелия Нинова Непокорна България редовен бюджет удължителен бюджет гласуване пленарна зала 51-во НС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem