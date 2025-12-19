Проф. Константинов: Румен Радев няма да излезе на политическия терен

През април е по-нормално да са изборите, да не ни затрупа снегът. Политиците мъдрост нямат. Нов политически играч по-скоро няма да има, прогнозира пред Bulgaria ON AIR математикът от "Галъп" проф. Михаил Константинов.

"Проектът на президента Румен Радев има два варианта - такъв с него и такъв без него. По-вероятно е да има такъв с него. Хората искат нещо ново, но не се знае как. Президент като нашия, избран от цял народ, да слезе и да се занимава с политика, няма такъв случай, освен в Бангладеш. Две уважавани агенции - "Маркет Линкс" и "Алфа Рисърч" публикуваха две изследвания, които съвпадат. От сегашната четворна коалиция остава тройна коалиция, защото едната малка партия потъва. Тази тройна коалиция, според "Маркет Линкс" ще има 123 мандата, а според "Алфа Рисърч" 124 мандата", допълни Константинов.

Според него Румен Радев няма да излезе на политическия терен.

"Изборният кодекс става тежко безобразие. Навсякъде казват да не се отваря преди избори. Обаче нашите депутати се канят да направят същата грешка, която правят за десети път. В Европа с машини като нашите гласува 1% от населението. С нас стават 2%. След въвеждане на машините 2021 г. изборната активност спадна трайно с 500 000 българи. Трайно на всички урни, на които се гласува по двата начина, 68% избират да гласуват на хартия", изтъкна гостът.

Машинно гласуване

Проф. Константинов е категоричен, че време за въвеждане на нови машини няма.

"Не е само да се купят машините, трябва да се обучат и хората на тази технология. Всяко съществено въведение в изборните технологии изисква 10 години да се приложи и да се усвои", обясни той.