IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

Движение "Трети март" създава партия, имат Радев за неформален лидер

Движението подкрепя политиката на президента

20.12.2025 | 14:22 ч. 7
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Движение "Трети март" започна процедура по създаване на политическа партия, като днес в Несебър беше обявено създаването на инициативен комитет за учредяване на партия "Трети март“. Председателят на движението Тихомир Атанасов обяви пред журналисти, че инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес и необходимите стъпки за регистрация на политическата формация.

Атанасов заяви, че движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер, като уточни, че това е форма на гражданска подкрепа.

Свързани статии

Атанасов обяви още намеренията на партия "Трети март“ да участва в следващите парламентарни избори. Инициативният комитет включва представители от цялата страна, като по думите му са обхванати около 22–23 региона.

Финансирането на този етап е чрез членски внос на движение "Трети март". По данни на Атанасов организацията има около 5 хиляди членове. Несебър е избран за място на събитието заради културно-историческото значение на града.

В началото на пресконференцията беше приета и прочетена учредителна декларация. В декларацията се посочва, че Трети март е символ на свободата и българската държавност. Бъдещата партия се определя като гражданска общност с мисия да защитава независимостта на страната, националната идентичност и традициите. Основните ѝ ценности включват суверенитета, семейството, християнските ценности, националното единство, справедливостта, образованието и духовността, а целите ѝ са възраждане на националната гордост, защита на достойнството на гражданите, икономическо развитие и подкрепа за българското семейство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Движение Трети март партия избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem