Бонев с атака по Терзиев: Фандъкова я няма, но ремонтът на ремонта е още тук

"Фандъкова я няма, но ремонтът на ремонта е още тук", заяви Борис Бонев - председател на Спаси София по повод ремонта на бул. "Рожен". По думите му проточилият се ремонт показва, че в Столична община нищо съществено не се е променило, когато става дума за контрол върху големите и скъпи ремонти. „По нищо и не личи, че на инспекцията си на обекта, г-н Терзиев е видял това, което аз видях там преди няколко дни”, коментира още той.

"Говорим за проект за над 50 милиона лева с ДДС, започнал през ноември 2023 г. и трябваше да е завършен преди година. След 15 месеца закъснение получихме хлабави бордюри, мърляво наредени тротоари и велоалея от никъде до никъде. И разбира се - шахтите пак не са случили да са на ниво с асфалта. Моделът Фандъкова изглежда си е жив и здрав", заявиха от партията.

По думите на Бонев договорът за ремонта на бул. "Рожен" предвижда сериозни санкции - при забавяне от над година, неустойките могат да стигнат над 12 милиона лева, а при некачествено изпълнение – още над 2 милиона. "Очакваме от кмета на София да наложи всички санкции по договора – за закъснението и за дефектите. Това е тест дали новата администрация иска да скъса със старите практики. Тези клаузи не са украса, а са за защита на обществения интерес. Въпросът е ще бъдат ли приложени", коментира Бонев.

"Направихме Васил Терзиев кмет с обещанието, че софиянци ще видят качествени ремонти. Този ремонт не е качествен и строителният заместник на Терзиев - Никола Лютов - трябва да отговори кой от неговото направление пак не си е свършил работата", заявиха от Спаси София и припомниха, че са поискали оставката на Лютов преди два месеца за отказът му да строи паркингите, за които Общинският съвет заложи средства в бюджета на столицата.

Бонев предупреди, че доверието на гражданите не е безусловно. "Ако и тази администрация толерира ниско качество, анекси и безкрайни ремонти за десетки милиони, софиянци няма да ѝ простят. Ако това е целта на Терзиев - да убеди София, че "И тия за нищо не стават" - да продължава в същия дух!", заяви Бонев.