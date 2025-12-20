Отиде си създателят на Ретро музей Варна Цветан Атанасов ВИДЕО

Създателят на Ретро музей Варна Цветан Атанасов почина днес след тежко боледуване, предаде БГНЕС.

Той страдаше от тежка форма на рак на стомаха. Близките разпространиха видео, което той е записал преди седмица, когато разбира, че "битката с болестта е приключила".

"Скъпи приятели, живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. Ретро-музеят бе проектът на живота ми. Бъдете здрави. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен", са последните думи на Цветан Атанасов.

"Той беше пример за труд, честност и човечност. Остави след себе си не само спомени, а дело, което има смисъл и стойност. Загубата е огромна и думите трудно могат да опишат празнотата, която оставя след себе си, но ние с труд и любов ще продължим пътя, който той начерта", заявиха близките на Атанасов.

Допълнително ще бъде съобщено кога ще се състои поклонението.