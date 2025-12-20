IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Отиде си създателят на Ретро музей Варна Цветан Атанасов ВИДЕО

Той страдаше от тежка форма на рак на стомаха

20.12.2025 | 20:47 ч. 2
Създателят на Ретро музей Варна Цветан Атанасов почина днес след тежко боледуване, предаде БГНЕС.

Той страдаше от тежка форма на рак на стомаха. Близките разпространиха видео, което той е записал преди седмица, когато разбира, че "битката с болестта е приключила".

"Скъпи приятели, живейте разумно, обичайте живота. И, ако може, бъдете щастливи от това, което правите. Ретро-музеят бе проектът на живота ми. Бъдете здрави. На земята животът е кратък и интересен, твърде интересен понякога, но и болезнен", са последните думи на Цветан Атанасов.

"Той беше пример за труд, честност и човечност. Остави след себе си не само спомени, а дело, което има смисъл и стойност. Загубата е огромна и думите трудно могат да опишат празнотата, която оставя след себе си, но ние с труд и любов ще продължим пътя, който той начерта", заявиха близките на Атанасов.

Допълнително ще бъде съобщено кога ще се състои поклонението.

Цветан Атанасов ретро музей Варна
