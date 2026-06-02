Руските гребци решиха да подминат Световната купа в България

Руски спортисти няма да участват във втория етап от Световната купа по гребане, който ще се проведе от 12 до 14 юни в Бургас, България, заяви Алексей Свирин, президент на Руската федерация по гребане (РФГ), пред държавните медии.

"Нашите спортисти няма да участват в етапа от Световната купа в България", обяви той. "Това не се дължи на проблеми с получаването на шенгенски визи. Имаме план за подготовка за основните състезания на сезона и този етап в Бургас не е включен в него. Отборът ще започне тренировъчен лагер на 6 юни, като планира да пътува до Люцерн в края на юни."

Третият етап от Световната купа ще се проведе в Люцерн, Швейцария, от 25 до 29 юни. На първия етап, проведен в края на май в Испания, руснаците бяха представени в женския единичен скул (Мария Жовнер), женските двойки без кормчия (Екатерина Гусева и Елена Лушина), мъжките двойки скул (Александър Яковлев и Андрей Потапкин) и мъжките четворки без кормчия (Роман Ломачев, Алексей Воробьов, Никита Лабзо и Иван Кладов). Нито един руски екипаж не успя да се класира за основните финали.

Руските състезатели се състезават под егидата на Световната федерация по гребане (World Rowing) като неутрални. Основното събитие на сезона ще бъде Световното първенство по гребане, което ще се проведе от 24 до 30 август в Амстердам. Варезе, Италия, ще бъде домакин на Европейското първенство за ветерани от 31 юли до 2 август.