Бурята и гръмотевиците отмениха церемонията за Христо Ботев в София

Предвидената за днес церемония по повод 150 години от гибелта на Христо Ботев в Борисовата градина в София се отменя.

Причината са неблагоприятните неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с гръмотевици и пречупване на клони в парка.

Днес в 12:00 часа, в продължение на две минути, със сирени в цялата страна ще бъде отдадена всенародна почит към паметта на Христо Ботев, Васил Левски и всички загинали за свободата на България.

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България е честван за първи път през 1884 г. във Враца и Пловдив. Официално той се отбелязва от 1901 г., когато на тържествата на връх Вола присъстват Ботеви четници.