Атанас Запрянов: Бюджетът за отбрана трябва да е ключов

Бившият министър на отбраната Атанас Запрянов определи международната обстановка като “гръмотевична и силно тревожна”. Според него войната в Украйна остава водещ фактор за нестабилност, а масираните ракетни удари и ескалация от руска страна показват, че перспективата за бърз мир е слаба.

“Положението е тежко и продължава да се влошава“, заяви Запрянов, подчертавайки, че паралелно с конфликта в Украйна се наблюдават и други напрежения - включително в Близкия изток и около Иран.

Пред Nova news Запрянов коментира, че в условията на глобална нестабилност България трябва да се фокусира върху собствената си отбранителна готовност и съюзническите ангажименти в НАТО. “Цялата картина предполага ние да се фокусираме върху това доколко нашата сигурност и отбрана е готова“.

Военните самолети у нас

Бившият министър на отбраната коментира, че военните американски самолети са разположени у нас по съществуваща нота и срокът им е удължен до 30 юни, без промяна в характера на присъствието.

“Няма промяна в статута - става дума за невоенно участие и логистична подкрепа“, твърди Запрянов и добави, че подобни въпроси са част от “нормална дипломатическа практика“ между съюзници.

По повод свързването на темата с визите за САЩ, Запрянов коментира, че това е момент, в който въпросът може да бъде отново поставен, но “не трябва да се очакват категорични решения само на тази база“.

Запрянов защити процеса по модернизация на Военновъздушните сили, като подчерта, че преходът към F-16 изисква време, инфраструктура и подготовка. “Закупуването на самолет не е като да купиш хладилник - има етапи на обучение и внедряване“, каза бившият министър.

Той е на мнение, че страната ни разполага с обучени пилоти и програма за подготовка на общо 32-ма летци, а МиГ-29 ще остане в експлоатация до пълната готовност на новата техника.

Запрянов коментира и нуждата от модернизация на радарната система, като посочи, че в момента България използва остарели съветски системи, които постепенно трябва да бъдат заменени с нови 3D радари по европейски програми.

“Имаме система, която работи, но тя трябва да бъде модернизирана“, каза той.

По отношение на дроновете бившият военен министър уточни, че съществуващите системи могат да засичат част от тях, но не всички, особено малки граждански дронове на ниска височина.

Запрянов подчерта, че основният приоритет за новата власт трябва да бъде увеличаването на бюджета за отбрана.