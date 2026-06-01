Песков: Румъния не отговори на предложението на Путин за падналия дрон

Кремъл не е получил никаква реакция от Букурещ на изявлението на руския президент Владимир Путин, че Москва е готова да проучи останките от безпилотния летателен апарат, паднал на територията на Румъния.

Това съобщи пред ТАСС прессекретарят на руския държавен глава Дмитрий Песков.

„Не. Не сме получили реакция“, заяви той.

В отговор на въпрос на ТАСС по време на пресконференция на 29 май Путин заяви, че ако на Русия бъдат предоставени обективни данни, например останки от дрона, страната ще проведе безпристрастно разследване и тогава ще може да даде оценка на случилото се.

По-рано беше съобщено, че при падане на безпилотен апарат върху жилищна сграда в Румъния са пострадали двама души.

Съветът за сигурност към ООН се събира, заради инцидента

Съветът за сигурност на ООН ще се събере на заседание тази вечер по искане на Румъния след инцидента в петък в източния град Галац, съобщи телевизия Диджи 24, като допълва, че министърът на външните работи Оана Цою ще участва в заседанието.

"Веднага след инцидента с руския дрон, който избухна върху жилищна сграда в Галац, Румъния задейства консултации в ООН и поиска заседание на Съвета за сигурност на базата на членове 34 и 35 от Устава на ООН, които регламентират ролята на Съвета в ситуации, които излагат на опасност мира и международната сигурност. Искането на Румъния беше подкрепено от партньорите и съюзниците", заяви посланикът на Румъния в ООН Корнел Феруца.

Според дипломата навлизането на дрона в румънското въздушно пространство и експлозията му в гъсто населена зона, в резултат на което бяха ранени двама румънски граждани, представляват тежки нарушения на устава на ООН и на международното право.

Президентът Никушор Дан заяви вчера, като публикува снимки от фрагменти на разбилия се в Галац дрон и неговите означения, че без съмнение е от руски произход.

Техническият доклад и всички заключения ще бъдат предадени от Румъния на специализираните структури на НАТО и Европейския съюз.

Държавният глава предупреди, че "Румъния няма да игнорира и няма да омаловажи нито един инцидент, който поставя в опасност живота на гражданите ѝ".

По-късно Министерството на отбраната съобщи, че става дума за дрон камикадзе руско производство с 30-килограмов боен заряд тип, който е избухнал при сблъсъка.