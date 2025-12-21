IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как провинциална болница пребори кризата за медицински сестри

В болницата в Горна Оряховица инвестират в кадри, които им трябват

21.12.2025 | 15:38 ч. 5
Едва 22 000 са били заетите в здравеопазването медицински сестри у нас през миналата година. Основни причини за хроничния дефицит на кадри са ниското заплащане и тежките условия на труд. 

Млади медицински сестри в Горна Оряховица обаче избраха операционната зала пред високото заплащане и спокойната работа в частни центрове и козметични салони. Биляна Станчева не поема веднага по пътя на медицината, тъй като първото ѝ образование е от Военния университет във Велико Търново. След години обаче сбъдва мечтата си да учи за медицинска сестра.

"Първоначално през 2012 година завърших в Националния военен университет със специалност "Защита на населението от бедствия аварии и катастрофи". Но се насочих към сестринството, защото от малка усещах медицината като втора страст. И болницата пое разноските по обучението ми, което беше много голяма помощ за мен", сподели медицинската сестра Биляна Станчева.

След като се дипломира с отличен успех, Олга Иванова започва веднага работа в хирургията в Горна Оряховица. 

"От малка харесвам да помагам на хората, изпитвам емпатия към пациентите, преди това съм работила в козметично студио, където се извършват козметични процедури, също има и клинична дерматология, има и естетична дерматология. Но много повече ми харесва да работя в болница, да работя в операционна зала", каза Олга Иванова.

Двете млади жени преминават курс за операционни сестри в столична болница.

"В нашето отделение постъпиха две млади, интелигентни и мотивирани момичета, които имат желание да останат да работят в болницата в Горна Оряховица. За което аз съм им благодарен и ги изпратихме на курс за квалификация за операционни сестри", заяви началникът на Отделението по хирургия д-р Пламен Маринов.

Наскоро Биляна получава предложение за високоплатена работа от частен медицински център, но го отказва.

"3000 лева беше като предложение, което получих - без нощни смени, събота и неделя почивни дни, но страстта към хирургията и операционната си остава. Опитът, който трупаме от д-р Маринов, сестрите, екипа, защото те са много опитни, няма кое да го замени", категорична е Биляна.

В хирургичното отделение вратите са отворени и за млади лекари, които могат да трупат умения и в лапароскопската хирургия. А болницата поема изцяло разходите за специализацията им. 

Вижте повече в репортажа на Анна Минева и телевизия Bulgaria ON AIR

